Вот это накал страстей

В прямом эфире произошел достаточно серьезный скандал между бывшим депутатом ВРУ Игорем Мирошниченко и пророссийской активисткой Еленой Бондаренко

Так, Бондаренко назвала своего оппонента хвостатой обезьяной из-за придирок со стороны бывшего депутата.

Как сообщает Politeka.net, видео перепалки между Бондаренко и Мирошниченко появилось на официальной страничке телеканала «НАШ» в Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Ведущие предоставили слово Мирошниченко, который заявил, что Украина имеет абсолютный суверенитет, проводит языковую политику на своей территории, не согласовывая ее с соседями, включая Россию, Румынию и Венгрию.



«Нам не нужно согласовывать свои действия с соседями. Особенно это касается Российской Федерации. Но то же самое можно сказать и о Венгрии или Румынии. Наша страна независимая», — сообщил он. После этих слов Мирошниченко сказал, что отношение Бондаренко к украинскому языку может быть связано исключительно с плохой успеваемостью в школьные годы.

На это бывшая «регионалка» ответила по-своему на повышенных тонах.

«Обезьяна с хвостом! Не переходите на личности!», — заявила она почти с криком.

В ответ на это Мирошниченко с характерной улыбкой на лице назвал Бондаренко «истеричкой».

Напомним, экс-регионалка Бондаренко взбесилась из-за успешной атаки ВСУ против боевиков

Как сообщала Politeka, скандальная Бондаренко разразилась бредом в прямом эфире

Также Politeka писала, что подружка Януковича разразилась бредом об украинцах, скандальное видео