Екс-регіоналка Олена Бондаренко розкритикувала захисників України за успішний обстріл окупантів

Як повідомляє Politeka.net, таке скандальну заяву вона зробила на своїй сторінці в соцмережі. Блогер Денис Казанський прокоментував її слова в Twitter.

Олена Бондаренко стверджує, що в 2014 році українська армія влаштувала повітряне бомбардування мирного Донецька. За її словами, обстріл - це "військовий злочин" проти українських громадян і не має терміну давності.

Денис Казанський нагадав, що українські воїни стріляли не по мирному місту, а по російським військам. Саме тоді на Донбас прибули бойовики з групи "Іскра".

"У Олени Бондаренко, як звичайно, своя реальність. Вона пише, що 6 років тому ВСУ з повітря без всякої причини обстріляли мирний місто Донецьк. Про російських бойовиків з групи "Іскра", які приїхали у Донецьк з РФ, захопили аеропорт і почали бойові дії - ні слова", - обурився блогер.

Багато користувачів соцмережі теж розкритикували Олену Бондаренко в коментарях:

"За 6 років не змогли навіть таку відверту украинофобку притягнути до відповідальності"; "За яку реальність більше платять, такою вона і живе"; "Чому ця с*чка не їде жити в Донецьк?"; "Ця відверта сепарка і коллаборантка може спокійно жити на неокупованій української території, з'являтися на телеекранах і розкривати свій чорний рот, вивергаючи ворожу пропаганду? Якщо СБУ не бачить причин для її арешту, то видворити її улюблений Донецьк можна?"; "Якби вона жила в Донецьку, вона б бачила хто захопив місто, як по всьому місту встановлювали блок-пости. Росіяни, дуже багато кавказців, у всіх перевіряли паспорти. Вона звичайна рашистская пропагандистка".

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