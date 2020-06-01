Успешные испытания украинской крылатой ракеты не на шутку встревожили россиян и заставили принимать меры

Как сообщает Politeka.net, об этом эксперт Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал российским СМИ.

Недавно украинские военные провели стрельбы ракетами Р-360 комплекса "Нептун" с полигона в Одесской области. Снаряды успешно поразили цели в Черном море на расстоянии в 110 километров.

Академик признал, что ракеты представляют значительную угрозу для россиян. По словам Константина Сивкова, при помощи Р-360 украинцы смогут уничтожать боевые корабли РФ.

"Противокорабельная ракета – это серьезная опасность. Они могут наносить удары даже по военным кораблям ВМФ России", - заявил эксперт.

Он добавил, что с появлением у Украины новых крылатых ракет российским войскам придется готовиться к защите в Черном море. По словам Сивкова, флоту России нужно помешать запуску Р-360.

"Придется принимать меры по парированию таких угроз – обеспечивать систему контроля, усиливать систему разведки на черноморском театре военных действий, отслеживать движения украинских кораблей в места вероятного пуска этих ракет и препятствовать их выдвижению туда", - отметил член академии.

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