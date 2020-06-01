Не могла даже представить, что такое может случиться

Экс-нардеп и кума Петра Порошенко Оксана Билозир рассказала, как стала жертвой отравления и была частично парализована

Билозир сообщила, что произошло это, когда она возглавляла Министерство культуры Украины.

Свой поход в политику Билозир назвала сознательным шагом. При этом она отметила, что получила необходимое образование для такой работы. Однако приход в политику обернулся для нее разочарованием.

"Я думала, что там будет какая-то коллективная работа. Но такого не было. Там каждый депутат работал на себя. Конкуренция проявлялась во многом – например, можно генерировать идеи, которые кто-то со стороны услышит, и на следующий день твоя идея уже кем-то проработана и внесена. Там свои законы", - передает слова Билозир издание "Страна".

Но самым страшным было не это. Экс-нардеп сообщила, что ее отравили, когда она была на должности министра. Тогда она 12 суток не могла спать. Билозир страдала от сильного воспаления спинного мозга, более того, ее частично парализовало.

"Я год лежала в Феофании. Я не могла ходить, не могла передвигаться. Меня муж просто сажал на велосипед, потому что мне надо было разрабатывать ноги, чтобы снять паралич, и я крутила педали. Это было самое важное открытие для меня, что кто-то просто может хотеть меня убить", - рассказала Оксана Билозир.

Экс-министр отметила, что преодолеть все ей помогла вера в лучшее и молитвы. Сейчас она чувствует себя хорошо, беда осталась в прошлом.

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