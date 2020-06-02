На днях заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook сообщила, что кандидатом на должность министра экологии является нынешний заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский. Она отметила, что его кандидатуру поддержал профильный комитет, однако у общественности возникло больше вопросов, чем ответов относительно этого одиозного политика. Об этом пишет Знай.юа.



Напомним, что он работал еще при Президенте Порошенко заместителем министра развития общин и территорий Украины. Потом, несмотря на обещания Зе-команды обновить власть, стал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Но работа с Порошенко не худшая страница его биографии. В СМИ уже отмечали, что сам Абрамовский в 2013-2014 гг работал помощником народного депутата от Партии регионов в ВР VII созыва Александра Бобкова, который был одним из создателей харьковского "Оплота" и сначала принимал участие в расправах над активистами Евромайдана в Киеве, а затем - в организации антиукраинских беспорядков на востоке Украины и захвате власти в Донецке.

В день "инаугурации" Захарченко в Донецке, Александр Бобков приехал в Донецк, чтобы лично поздравить главаря боевиков с ответственным назначением. Все это время Абрамовский был его помощником и получал зарплату из бюджета Украины.

Есть также информация, что Роман Абрамовский, Александр Бобков и Сергей Белгородский - владельцы завода «КОКСОХИМОБОРУДОВАНИЕ», донецкого предприятия, которое перешло под контроль боевиков и исправно платит налоги в бюджет ДНР по сей день.

Непонятно, каким образом Роман Абрамовский попал на должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды, но пугает, что друг Порошенко и террориста Захарченко может стать министром. Надеемся, новая власть не повторит ошибок старой и будет подбирать на государственные должности патриотов, а не врагов Украины.