Андрей Пальчевский и Виталий Кличко — главные фавориты в борьбе за кресло мэра украинской столицы

Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 13 по 17 мая, пишет Politeka.net.

Известно, что нынешнего градоначальника Виталия Кличко готовы поддержать 19.1% и 23.9% среди тех киевлян, кто определился со своим выбором.

Журналиста-самовыдвиженца Андрея Пальчевского, в свою очередь, хотят видеть мэром Киева 18,1% и 22,6% среди тех, кто уже определился.

Первая пятерка вероятных кандидатов, которые будут бороться за кресло мэра Киева, выглядит следующим образом:

1. Виталий Кличко - 19,1%

2. Андрей Пальчевский (самовыдвиженец) - 18,1%

3. Николай Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергей Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 4,6%.

Эксперты обращают внимание, что Виталий Кличко за последнее время потерял 5% рейтинга. А журналист-самовыдвиженец Андрей Пальчевский, наоборот, улучшил свои позиции на эти же 5%.

Как рассказывает социолог Николай Спиридонов, мэр Киева Виталий Кличко прогнозируемо теряет поддержку среди киевлян. Он утверждает, что городской голова "во время эпидемии вируса бежал впереди паровоза, пытался казаться еще более жестким, чем Кабинет министров".

Не исключено, что личный рейтинг Виталия Кличко обвалился из-за ежедневных брифингов, с помощью которых политик пытался пиариться.

"До выборов остается пять месяцев и позиции действующего мэра достаточно шаткие. В спину ему дышит самовыдвиженец Андрей Пальчевский, и отстает на неполных 2%. По сути, Пальчевский уже сравнялся с Кличко, и он имеет позитивную динамику, поскольку не впитывает в себя негатив", - озвучил Спиридонов свой вердикт.

Что касается кандидатов от президентской "Слуги народа", то Александр Ткаченко и Николай Тищенко не попали даже в ТОП-5. Такие показатели объясняются тем, что украинцы перестают доверять самой политсиле.

Ранее журналист Андрей Пальчевский предупредил Владимира Зеленского, что он находится в шаге от нового Майдана.

В частности, он провел аналогию с протестами в США и Украине, и обратился к президенту Владимиру Зеленскому, призвав его сделать серьезные выводы.

«К сожалению, должен сказать, что это прошло для наших богатеев бесследно. Я имею ввиду не тех, кто там содержит магазины, или работает на улице, а для наших олигархов. Они, как были у власти, так и остались. И похоже президенту Зеленскому тоже надо сделать выводы, потому что то, что происходит в результате пандемии, в первую очередь пандемии, а во вторую очередь убийства этого темнокожего человека, у нас может произойти точно также. Еще пару Кагарлыков, еще пару перестрелок в Броварах, и может вспыхнуть моментально такое же явление», - предупредил Пальчевский.

Напомним, что Пальчевский раскрыл главную проблему с приватизацией в Украине: «Все должно вернуться назад».

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил Зеленского об ошибке, которая обернется катастрофой: «Удержать власть не удастся».

Также Politeka писала, что Пальчевский жестко прошелся по ошибкам прав: «Надо было взять и…»