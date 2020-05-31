Журналист Андрей Пальчевский рассказал, как правительство должно было помочь украинцам на время карантина
На эту тему известный украинский ведущий и политический эксперт высказался в эфире «112 канала».
Он раскритиковал украинские власти за то, что вместо ПЦР-тестов для выявления опасного китайского вируса главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предлагает проводить другие тесты просто потому, что они у нас есть.
«Нам надо ПЦР делать, но аппаратов у нас нет. Поэтому мы будем другие делать и придумывать всякую дурню и вкладывать это в уши президенту, что нам надо выяснять, какой у нас иммунный статус…Любой рыбак уже знает, что такое антитело. Раньше рыбак представлял себе тело. Теперь рыбак знает, что такое антитело – мы добились своего», - пошутил Пальчевский.
Коварный циклон ударит по большинству областей, погода в Украине резко изменится: кому не повезет
В ПриватБанке начали блокировку всех счетов, денег не снять: "клиент должен..."
Испытание для украинцев, обвал курса и новшество на границе – главное за ночь
Массовый арест счетов ПриватБанка, карты для зарплат и пенсий заблокированы: что происходит
Он подчеркнул, что власти пока так и не сделали правильных выводов о том, как руководить государством в условиях пандемии.
«Карантин должен быть адаптивный. Должны быть определены так называемые существенные отрасли. Там люди должны работать и за ними надо следить», - подчеркнул журналист.
Он также напомнил о том, что правительство должно помогать людям, которые могут не ходить на работу: пожилым, больным с осложнениями или детям.
«Но для этого им надо было выделить деньги, чтобы они, извините, не сдохли с голода. Надо было взять и конкретно направить тем, кто не может ходить на работу», - заявил Пальчевский.
Он также привел в пример западные страны, где на время жесткого карантина людям не присылали счета за тепло, газ и квартплату.
Напомним, Пальчевский разнес Зеленского, объяснив, что нужно украинцам: «Первый посыл президенту будет осенью».
Как сообщала Politeka, дело Порошенко замяли, Пальчевский раскрыл скандальные подробности.
Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл главную проблему с приватизацией в Украине.