Журналист Андрей Пальчевский рассказал, как правительство должно было помочь украинцам на время карантина

На эту тему известный украинский ведущий и политический эксперт высказался в эфире «112 канала».

Он раскритиковал украинские власти за то, что вместо ПЦР-тестов для выявления опасного китайского вируса главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предлагает проводить другие тесты просто потому, что они у нас есть.

«Нам надо ПЦР делать, но аппаратов у нас нет. Поэтому мы будем другие делать и придумывать всякую дурню и вкладывать это в уши президенту, что нам надо выяснять, какой у нас иммунный статус…Любой рыбак уже знает, что такое антитело. Раньше рыбак представлял себе тело. Теперь рыбак знает, что такое антитело – мы добились своего», - пошутил Пальчевский.

Он подчеркнул, что власти пока так и не сделали правильных выводов о том, как руководить государством в условиях пандемии.

«Карантин должен быть адаптивный. Должны быть определены так называемые существенные отрасли. Там люди должны работать и за ними надо следить», - подчеркнул журналист.

Он также напомнил о том, что правительство должно помогать людям, которые могут не ходить на работу: пожилым, больным с осложнениями или детям.

«Но для этого им надо было выделить деньги, чтобы они, извините, не сдохли с голода. Надо было взять и конкретно направить тем, кто не может ходить на работу», - заявил Пальчевский.

Он также привел в пример западные страны, где на время жесткого карантина людям не присылали счета за тепло, газ и квартплату.

Напомним, Пальчевский разнес Зеленского, объяснив, что нужно украинцам: «Первый посыл президенту будет осенью».

Как сообщала Politeka, дело Порошенко замяли, Пальчевский раскрыл скандальные подробности.

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