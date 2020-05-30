Журналист Андрей Пальчевский рассказал, как должна работать приватизация в Украине

В эфире телеканала 112 Украина он заявил, что приватизация не работает до тех пор, пока законом не предусмотрена обратная национализация, передает Politeka.net. Его заявление вызвало аплодисменты в зале.

«Если, например, люди забрали какую-то отрасль, им дали время, они не справились. А у нас никто не справился. Оно должно все вернуться назад. Более того, национализация сейчас, если говорить серьезно, может проходить абсолютно открыто, народным референдумом, о котором Зеленский говорил», - отметил Пальчевский.

По его словам, все можно прописать и национализировать имущество при условиях компенсации.

«Черт с ним, мы уже заплатим компенсацию, мы можем заплатить для соблюдения законности, ведь, где нет частной собственности, там правит беззаконье. Это не я сказал, это Адам Смитт сказал. Она должна быть, но не просто потому, что ваш папа был руководителем двух крупнейших заводов в каком-то городе, и вы их унаследовали, или все элеваторы страны», - подвел итог журналист.

В этом же эфире Андрей Пальчевский заявил, что первый посыл президенту о недовольстве его действиями будет, скорее всего, осенью, когда оппозиционное движение начнет получать.

Напомним, что Зеленский не смог оправдать надежд, Пальчевский предупредил о расплате: "К осени...".

Как сообщала Politeka, дело Порошенко замяли, Пальчевский раскрыл скандальные подробности: «Посмотрите на своего…».

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