При новой власти подход к решению проблем на Донбассе остался таким же, как был при Порошенко. В таких условиях ситуация в регионе так и не сдвинется с мертвой точки

Как сообщает Politeka.net, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев. Он напомнил о том, что предыдущий президент Петр Порошенко подписал Минские соглашения, в которых прописано, что Украина получит контроль над границей после выборов в ОРДЛО и предоставления особого статуса региону.

«А затем он их не выполнял, потому что, по его мнению, они – соглашения – антиукраинские. Но в этом же весь Порошенко», - заметил ведущий.

Его удивляет, что при новой власти ничего не изменилось.

«Нам опять мусолят ту же самую пластинку Порошенко. «Нужно прекращение огня», «нужна безопасность». Но это пустая болтовня», - возмутился Лесев.

Он уточнил, что в теме переговоров по Донбассу есть два принципиальных момента: вопрос особого статуса региона и амнистия сепаратистам. По словам Лесева, власть лукавит, когда не озвучивает свою конкретную позицию по этим вопросам украинцам. В то же время, ведущий заметил, что без согласия на эти условия невозможно выполнение Минских соглашений в их сегодняшней форме.

«Нас с вами кормят имитацией переговорного процесса. Но это абсолютно проигрышная позиция. Мы в мобилизационном состоянии держим гигантскую армию на востоке страны. А это огромные траты… Донбасс у нас остается кормушкой для избранных. И по нему пора уже что-то решать. Украина или выполняет Минские соглашения. Или выходит из них», - подытожил Лесев.

Напомним, в "ЛНР" официально отказались от украинского языка: "внуки не простят".

Как сообщала Politeka, жители ОРДЛО взвыли о пощаде, недовольство оккупантами достигло предела.

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