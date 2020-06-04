В Кремле подтвердили желание уничтожить украинский язык



Такое мнение выразил журналист и политолог Виталий Портников в статье на сайте «Эспрессо».

По его словам, решение "парламента" "ЛНР" лишить украинский язык статуса государственного является первым звоночком для всей Украины.

"Посмотрите на "ЛНР". Данное решение - это наглядная демонстрация того, что на самом деле оккупант готовит для Украины, украинского народа и украинского языка в случае, если удастся оккупировать территорию нашей страны, или привести к власти отъявленных коллаборационистов с твердыми пророссийскими взглядами", - отметил он.

Кроме того, он уверен, что данный факт лишь подтверждает желание Кремля уничтожить украинский язык.



"Это реальное доказательство того, что разговоры о «защите русскоязычного населения», двух государственных языках в Украине, и так далее - всего лишь пропагандистская мишура. В действительности Кремлю, равно как и сторонникам РФ в Украине, равноправие русского и украинского языков точно не нужны. Они хотят, чтобы украинского языка вообще не было", - уверен журналист.



Напомним, в «ЛНР» русский язык стал «единственным государственным».

Соответствующее решение приняли так называемые депутаты «Народного Совета ЛНР», а «закон» на рассмотрение внес главарь «республики»Леонид Пасечник.

При этом верхушка «ЛНР» подчеркнула, что не отрицает и не умаляет права на пользование «другими языками», к которым теперь относится и украинский.

Напомним, главный боевик «ДНР» готовится присоединить Донбасс к России.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса.