Журналист Андрей Пальчевский предостерег Банковую от огромной ошибки, которая может примести к массовым бунтам

Такое заявление он сделал в эфире телеканала 112 Украина, комментируя известие о том, что нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко возьмет участие в праймериз на участие в выборах мэра Киева.

«Мы прекрасно знаем, что праймериз никакого не будет. Ну мы же не идиоты. Вот представьте себе, а вдруг против руководства партии и ее главного руководителя будет… будет человек, который против, чисто теоретически. Как вы думаете, у нас праймериз возможен, ну реально? Конечно, нет. Будет принято решение на Банковой», - отметил журналист.

При этом Пальчевский предупредил, что это может вылиться масштабные протесты.

«Если его [Тищенко] будет поддерживать Банковая, значит, они наделают столько ошибок, что у нас будет, условно говоря, минесотизация. Минесотизация всей нашей страны», - подчеркнул журналист, проводя параллели с бунтами, которые охватили США.

Отметим, согласно последним социологическим опросам, Николай Тищенко не попал даже в первую пятерку кандидатов, за которых киевляне готовы проголосовать на будущих выборах мэра.

Напомним, Пальчевский жестко прошелся по протестам в США, сравнив их с Майданом: "И эти люди нам советуют, как..."

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