Журналист Андрей Пальчевский рассказал о плачевных последствиях правления Владимира Зеленского

Как сообщает Politeka.net, он раскритиковал главу государства в эфире телеканала "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Андрей Пальчевский обратил внимание на протесты в США и провел параллели со скандальными "пленками Порошенко". Он напомнил, что бывший президент в разговоре с экс-вице-президентом США Джо Байденом отчитался о повышении тарифов и готовности снимать чиновников:

"Петр Порошенко в разговоре с Байденом угрожал жителям Минессоты тем, что он хочет приехать к Байдену в Минессоту. Вы помните, в своем телефонном разговоре бывший президент доложил Байдену о том, что он повысил тарифы в два раза больше, чем требовалось, уволил генпрокурора, хотя не за что, готов уволить нового, Луценко".

Журналист возмутился, как действующий президент Владимир Зеленский отреагировал на скандал. Андрей Пальчевский уверен, что "пленки Порошенко" могут привести к не меньшим протестам, чем в США.

"Казалось бы, этого достаточно для того, чтобы у нас разгорелся скандал покруче, чем в Минессоте. Оказывается, президент Зеленский уже пришел в какое-то заколдованное место под названием Банковая и сказал, что "это не приоритет". Подумаешь, президент страны (любой) звонит иностранцу и рассказывает, что он выполнил такие-то такие-то задания и всячески подчеркивает, что готов выполнить еще", - подчеркнул телеведущий.

По словам Андрея Пальчевского, у президента сейчас есть только одно приоритетное задание - удержать страну на плаву. В то же время, через несколько месяцев украинцам придется несладко.

"Я понимаю, что у президента Зеленского задача - удержать страну от сползания в подобное Соединенным Штатам состояние. Теперь вопрос: как вы думаете, много ли надо, чтобы из этой искры разгорелось пламя ненависти? Ведь страна войдет в осень абсолютно нищей. Сегодня на 100% лучше, чем завтра, потому что упало наполнение бюджета. Как вы понимаете, он не может наполниться. Мы дошли до такой стадии деиндустриализации... а что мы будем продавать? Урожай? Надо затягивать пояса к осени, чуда же не случилось", - отметил Пальчевский.

Телеведущий обратил внимание, что Владимир Зеленский не оправдал надежд украинцев. Все, чего президенту удалось добиться - занять свой пост.

"Зеленский пришел - это было единственное чудо. Дальше чудеса прекратились. Был актер - стал президент. Вы же скромные люди, вы же не можете требовать от Зеленского два чуда. Чтобы бедность закончилась, чтобы бандиты были в тюрьмах, как говорил Ющенко преподобный пчеловод, чтобы, как там было: "весна прийде - будемо саджати". Вот этих чудес не случилось", - подытожил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский раскрыл главную проблему с приватизацией в Украине: «Все должно вернуться назад».

Как сообщала Politeka, правительство забыло об украинцах, Пальчевский жестко прошелся по ошибкам: «Надо было взять и…».

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл, в чем главная особенность столицы.