Журналист Андрей Пальчевский рассказал о плачевных последствиях правления Владимира Зеленского
Как сообщает Politeka.net, он раскритиковал главу государства в эфире телеканала "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).
Андрей Пальчевский обратил внимание на протесты в США и провел параллели со скандальными "пленками Порошенко". Он напомнил, что бывший президент в разговоре с экс-вице-президентом США Джо Байденом отчитался о повышении тарифов и готовности снимать чиновников:
"Петр Порошенко в разговоре с Байденом угрожал жителям Минессоты тем, что он хочет приехать к Байдену в Минессоту. Вы помните, в своем телефонном разговоре бывший президент доложил Байдену о том, что он повысил тарифы в два раза больше, чем требовалось, уволил генпрокурора, хотя не за что, готов уволить нового, Луценко".
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Журналист возмутился, как действующий президент Владимир Зеленский отреагировал на скандал. Андрей Пальчевский уверен, что "пленки Порошенко" могут привести к не меньшим протестам, чем в США.
"Казалось бы, этого достаточно для того, чтобы у нас разгорелся скандал покруче, чем в Минессоте. Оказывается, президент Зеленский уже пришел в какое-то заколдованное место под названием Банковая и сказал, что "это не приоритет". Подумаешь, президент страны (любой) звонит иностранцу и рассказывает, что он выполнил такие-то такие-то задания и всячески подчеркивает, что готов выполнить еще", - подчеркнул телеведущий.
По словам Андрея Пальчевского, у президента сейчас есть только одно приоритетное задание - удержать страну на плаву. В то же время, через несколько месяцев украинцам придется несладко.
"Я понимаю, что у президента Зеленского задача - удержать страну от сползания в подобное Соединенным Штатам состояние. Теперь вопрос: как вы думаете, много ли надо, чтобы из этой искры разгорелось пламя ненависти? Ведь страна войдет в осень абсолютно нищей. Сегодня на 100% лучше, чем завтра, потому что упало наполнение бюджета. Как вы понимаете, он не может наполниться. Мы дошли до такой стадии деиндустриализации... а что мы будем продавать? Урожай? Надо затягивать пояса к осени, чуда же не случилось", - отметил Пальчевский.
Телеведущий обратил внимание, что Владимир Зеленский не оправдал надежд украинцев. Все, чего президенту удалось добиться - занять свой пост.
"Зеленский пришел - это было единственное чудо. Дальше чудеса прекратились. Был актер - стал президент. Вы же скромные люди, вы же не можете требовать от Зеленского два чуда. Чтобы бедность закончилась, чтобы бандиты были в тюрьмах, как говорил Ющенко преподобный пчеловод, чтобы, как там было: "весна прийде - будемо саджати". Вот этих чудес не случилось", - подытожил Пальчевский.
Напомним, Пальчевский раскрыл главную проблему с приватизацией в Украине: «Все должно вернуться назад».
Как сообщала Politeka, правительство забыло об украинцах, Пальчевский жестко прошелся по ошибкам: «Надо было взять и…».
Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл, в чем главная особенность столицы.