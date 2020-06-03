МВФ выдвигает Украине издевательские требования, которые ударят по обычным украинцам



Такое мнение Главреду выразил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

По словам эксперта, ради сотрудничества с МВФ урезаются социальные статьи доходов, а также будут повышаться цены на электроэнергию и газ.

"Чтобы хоть как-то удержать баланс, будут ещё и поднимать цены на энергоресурсы - впереди у нас повышение цен на электроэнергию и газ. Ведь, например, "приведение цен на газ к рыночному уровню" - это стандартная формулировка для того, чтобы поднимать цены. И это на фоне того, что в Европе цены падают, а у нас и дальше продолжится подорожание, при том, что цены в Украине уже и без того на порядок выше европейских. Потому основная масса украинцев получит двойной удар в виде повышения налогов и цен на энергоресурсы", - отметил он.

Эксперт уверен, что в связи с этим украинцам придется искать работу за границей.

"Глядя на этот меморандум, у меня такое впечатление, что своими требованиями в МВФ просто стебутся над нашими властями, выдвигая им новые условия. И получается, что вместо, того чтобы создавать условия для улучшения положения бизнеса фактически этими требованиями из Украины выталкивают трудоспособное население искать себе рабочие места в других странах", - уверен Гончаров.

Ранее, экономист Игорь Габарук выразил мнение, что Украина получит транш от МВФ при условии, если будут урезаны расходы на социальную сферу.

По его словам, украинцам следует готовиться к сокращению сумм социальных выплат, иначе страна рискует остаться без нового транша от Международного валютного фонда.

По мнению Габарука, первыми сократят размеры социальных выплат, поэтому первыми без денег останутся те, кто получает, например, выплаты за рождение ребенка, помощь по безработице и т.п.

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