Украинский журналист, эксперт и политик Андрей Пальчевский обратил внимание на кадровые неудачи действующей власти

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина". По словам Пальчевского, искоренение коррупции на одной только таможне позволило бы не брать кредит у МВФ. Он отметил, что часто видит экс-главу Таможенной службы Максима Нефедова, который позиционировал себя как новое лицо.

«У нас получилось так, что матерые ушли, а щенки пришли, но уже научились у матерых. И они садятся на схемы, которые были в 1990-2000-е годы разработаны. И вот мы как народ Украины поддержали «зеленое движение», нового президента. Давайте ребята! Сейчас будут новые лица. Куда не посмотрим, а везде лицо Порошенко после капитального ремонта. Все тоже лицо», - отметил эксперт.

По его словам, Владимир Зеленский назначает людей из обоймы Порошенко. Но, по его мнению, рано или поздно ему придется сделать то, что от него ждут люди.

«Я думаю, что у Зеленского в конце концов будет такой момент истины, когда ему нужно будет посадить помимо его воли человека, кого-нибудь из первых казнокрадов страны», - считает Пальчевский.

Напомним, что Зеленского ждет громкий провал в Киеве, Пальчевский решил собрать свою команду: "Наступает время, когда…".

Также Politeka писала, что Пальчевский предрек печальное будущее украинским пенсионерам: "В некоторых странах до 8 тысяч евро, а у нас?".

А еще Politeka сообщала, что Пальчевский назвал виновных в нищете украинцев и объяснил, что делать: "Чтобы догнать Польшу...".