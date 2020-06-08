Влада змінюється, а українці як і раніше знаходяться в безодні злиднів. Як нам усім дружно не потрапити на полуницю до Фінляндії, роз'яснив український журналіст і політик Андрій Пальчевський

Експерт передбачив зміни на політичній арені вже цієї осені. Про це Пальчевський заявив в ефірі програми "Прайм" на телеканалі "112 Україна".

За його словами, корупція не дає Україні шанс наздогнати ту ж Польщу.

"Для того, щоб наздогнати Польщу нам потрібно 50 років. Для цього нам потрібно вгамувати нашу еліту. Жоден президент не підняв руку ні на одну голову. Нікого не посадили до в'язниці. І безкарність українського олігархату досягла такої межі, що країна впала на коліна від злиднів. Тому що приходять всі "ющенкоподібні", - зазначив журналіст.

На думку експерта, для того, щоб розмова з олігархами була ефективною, слід проводити її у присутності прокурора, тобто з позиції сили.

Пальчевський припустив, що скоро в українській політиці з'являться сильні гравці, а разом з тим почнеться опір всередині партії президента Володимира Зеленського.

"Ланцюг подій пора переривати. Ангелом смерті країни був Андрій Богдан. Коли я побачив його поруч з президентом, у мене підкосилися руки ноги. Я зрозумів, кінець – і не помилився", - заявив Пальчевський.

Також він зазначив, що українцям слід звернути увагу на американську модель влади, коли президент керує урядом.

"Президент – це не просто улюбленець народу, слуга народу, це важкий елемент. Правильно робити президента прем'єром? Як в Америці, коли президент керує урядом або у нас президент буде ганяти Шмигалів. Гарне слово – ганяти Шмигалів, увійде в підручники. Настав час дорослішання, дитинство скінчилося, інакше ми закінчимо на колінах де-небудь на полуниці у Фінляндії", - поділився своїми думками політик.

Раніше ми повідомляли, Пальчевський заявив, що настав час перейти від критики влади до створення своєї команди.

Так, він має намір зібрати професіоналів, які будуть просувати правильну політику.

"Якщо позбавиться від зайвої фігури мови, то розумієте, настає час, коли лаяти Зеленського та «зелену» команду вже непристойно. Все зрозуміло. Проїхали повз. Все, кінець", - категорично заявив політичний експерт.

Нагадаємо, Андрій Пальчевський расазал, хто має доступ до Зеленському: "Пестять його вухо".

Як повідомляла Politeka, Пальчевський пояснив, як Зеленський міг позбутися МВФ: "Україну вже починає ковбасити".

Також Politeka писала, що Зеленського чекає гучний провал в Києві, Пальчевський вирішив зібрати свою команду: "Настає час, коли…"