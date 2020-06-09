Ніякого світла в кінці тунелю немає. Український журналіст і політик Андрій Пальчевський порівняв ситуацію з пенсіями в нашій країні і за кордоном

Про майбутнє українських пенсіонерів зайшла мова в студії "Великого вечора" з Діаною Панченко на NewsOne, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, в студію доозвонилась 81-річна мешканка Києва, яка задала журналісту два питання, що хвилюють всіх пенсіонерів в Україні: "Чи гідна поваги держава, що визначила старшому поколінню пенсію в два рази нижче прожиткового мінімуму? І чи гідні поваги всі президенти, які дбаючи, у першу чергу, про особисте збагачення сприяли зубожінню країни? Хоч якийсь світлячок буде в кінці тунелю?"

Пальчевський на обидва питання відповів негативно, згадавши про те, що бачив, як живуть пенсіонери за кордоном, - величезна прірва між нашими старими та тими.

"Коротко - обидві відповіді - ні. При радянській пропаганді я був, до речі, молодим, але вже допер, що нас обманюють. Коли говорили - діти наше майбутнє. А я кажу, а як же, - старість наше майбутнє. Ось, як живуть пенсіонери, це і є показник любові до народу. Стоїть бабуся в діамантах і купує в Іспанії (я бачив сам на Новий рік) ногу свинячу, за 500 євро... Крім того, що зберігалося 80% зарплати в якості пенсії, так ще у пенсіонерів були спеціальні знижки. А в Америці я звернув увагу, що в ресторанах дуже багато внучат сидять з дідусями і бабусями. Знаєте, чому? Тому що обслуговувалися безкоштовно люди після 65 років і найголовніше ніхто не перевіряє документів... У деяких країнах, наприклад, до 8 тисяч євро на місяць сплачується за літню людину, а у нас? У нас навіть люди про це не знають!", - поділився своєю думкою Пальчевський, додавши, що в розвинених країнах, крім гідної пенсії, старих забезпечують ще й безкоштовними ліками.

Що стосується ситуації в нашій країні, то все сумно.

"З точки зору молодості розуму, у цих людей (пенсіонерів, - ред.) абсолютно ясний розум і абсолютно ясне обурення - їх не чують, тому що їх списали, як сміття, що відпрацювало на заводах, в школах, метро і... подачками на склянку гречки викуповують. Ось так виглядає наша (пенсія - ред.). Дуже обурююся завжди з приводу наших людей", - резюмував Пальчевський.

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