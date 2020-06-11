Президент Владимир Зеленский рассказал, кем хотел сделать экс-главу ОП Андрея Богдана, и как все изменилось

Об этом он признался в интервью «Украинской правде».

Зеленский рассказал, что хотел сделать из Богдана генерального прокурора, а сейчас они даже не общаются.

"Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как внутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно. Надо иногда включать дипломатию, потому что он был в государстве почти второй человек, ну я так считаю. Но не надо всем показывать, что ты второй человек... Мне не нравятся конфликты внутри команды, мне не нравится демонстрация власти. Я это не люблю...», - заявил Зеленский.

При этом признался, что видел место Богдана в Генеральной пропкуратуре.

«Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним через главу Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал. Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины...», - заявил президент.

Зеленский добавил, что когда увидел, как власть действует на Богдана, решил его «спасти».

«Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо... Поэтому, мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас тоже так думает, но это уже его дело», - отметил он.

Зеленский добавил, что с Богданом сейчас не общается.

Отметим, Богдан был главой офиса президента Украины с 25 июня 2019 по 11 февраля 2020 года.

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