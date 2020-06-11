Госдеп и новый посол США в Украине Кит Дейтон сорвали планы РФ

Такой прогноз известный астролог Влад Росс озвучил порталу "Диалог.UA", передает Politeka.net.

По его словам, лето 2020 года рискует стать очень опасным для Украины, ведь оккупанты могут перейти к наступлению на Востоке. Однако если россиян удастся сдержать, то вскоре звезды пророчат мир.

"У нас лето связано с затмением - самый опасный момент возрождения горячей стадии фазы войны на Донбассе. Это у нас коридор затмения – июнь – июль", - утверждает Влад Росс. - "Если не разразится большого конфликта сейчас, то есть все шансы до конца года закончить эти выстрелы, подписанием мирного соглашения в Берлине, но лучше всего отложить это на самый конец года, ноябрь – декабрь".

Астролог рассказал, что Россия подготоила план по захвату южных областей Украины и собиралась направить войска вплоть до столицы. Однако США вовремя вмешались и задавили РФ новыми ограничениями, как только Кит Дейтон стал новым американским послом в Киеве.

"Хотели, чтобы Харьков, Одесса отвалились, ввести войска, Шойгу хотел до Киева добраться и т.д. ну все, этот план перечеркнут, потому что Америка грозила громадными санкциями против РФ, вплоть до того, что отключить SWIFT", - сообщил Влад Росс. - "Нефть и газ полностью блокируются для продажи, т.е. Россия вообще не сможет продавать нефть никому. Так за нас заступились".

Он добавил, что теперь Кремль не сможет реализовать эти планы. По словам астролога, теперь украинским властям нужно продержаться до конца 2020 года, пока ситуция на Донбассе не стабилизируется. Потом будет возможность устранить угрозу.

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