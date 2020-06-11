А ведь ей, всего 45 лет! А что же в 50 будет

Нардеп от ОТЗЖ Наталья Королевская завралась, рассказывая о войне на Донбассе

Скандальное заявление нардеп сделала 26 мая в эфире телеканала «112 Украина». Журналисты Bihus.info обратили внимание на то, что, по словам Королевской, до 26 мая 2014 года в Украине была вполне мирная жизнь, а закончилась из-за решения Александра Турчинова. Однако в то время часть Донбасса и Крым уже оккупировали российские наемники, а сам аэропорт захватили диверсанты из РФ.

Королевская же заявила следующее: "26 мая для всего Донбасса является черным днем в календаре, потому что именно в этот день 6 лет назад этот день символизирует, как день начала войны, день, когда закончилась мирная жизнь в Украине. Потому что именно 6 лет назад Турчинов отдал приказ использовать авиацию в АТО, и тогда мирный еще город Донецк подвергся первым авиационным прилетам. Именно 6 лет назад закончил работу Донецкий аэропорт и именно 6 лет назад закончилась мирная жизнь в Украине".

На самом деле 6 апреля 2014 года сепаратисты захватили здание облгосадминистрации в Донецке, срезав с флагштока украинский флаг, 27 апреля - здание областной государственной телерадиокомпании, 16 мая - здание штаба Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины.

Отметим, украинцы просто поражены такой циничной ложью нардепа.

"А ведь ей, всего 45 лет! А что же в 50 будет", "Сказать, безнадежно дурноватая баба, ничего не сказать, ее надо отправить немедленно на медицинское обследование", "Хорошенькая "мирная жизнь"! У нас весь центр в Мариуполе спалили и пограбили. А на 9 мая 2014 так вообще напали на городское управление милиции и убили и выкрали милиционеров при исполнении", "Наташа, ты растешь!", "Вся суть Кремля в посыле Королевской", "Для нее войны нет, не было и не будет. Есть смена условий для хапанья бабла", "Давно надо было принять закон об ответственности за оправдание и пропаганду террористов, и за отрицание агрессии РФ в Украине", - пишут в сети.

Напомним, Королевскую застукали за странным занятием в Раде: «пошла бы Киве помогла», видео слили в сеть.

Как сообщала Politeka, Киву с Королевской поймали на горячем, пикантное фото попало в сеть: "Какой маленький".

Также Politeka писала, что Королевскую атаковали в Донецке, собралась толпа, скандальное видео.