Украинский журналист и эксперт Андрей Пальчевский, которого считают одним из основных конкурентов Виталия Кличко на кресло мэра Киева, предрек президентство Владимира Зеленского еще 6 лет назад

Об этом он рассказал в «Прайме» на 112 канале. По словам Пальчевского, он был уверен, что звезда «Квартал 95» станет украинским президентом.

«Я ему об этом сказал, но он конечно об этом не помнит. Потому что я уже понял, что будет. Он запечатал тогда Порошенко так, что от Пороха остались воспоминания. Смех – это страшное дело. Если нужно будет уничтожить вас, меня просто высмеять и все», - объяснил журналист.

Он отметил, что при помощи смеха Зеленский также устранил Юлию Тимошенко. Пальчевский напомнил, как ее образ обыграли в фильме «Слуга народа». Именно там фигурировала политик с косой, которую изобразили как воплощение зла.

По мнению Пальчевского, политическая сатира стала для Зеленского отличным трамплином во власть. Но все пошло не по плану.

«Я сразу понял, что Зеленский выиграет выборы. Не было никаких шансов. Они смешали всех остальных. И тут Зеленский выйдет и скажет: ребята, мне тяжело. Давайте, сюда ученые, колхозники. Вместо этого мы увидели Андрея Богдана. И страна пошла не туда», - считает Пальчевский.

По его словам, сейчас все еще больше усугубилось

«Мы видим полную растерянность. Конечно, если окружить себя 30-ю актерами, управляя 40-миллионной страной, которая находится в полном пике своего экономического развития», - подвел итог Пальчевский.

Напомним, что Пальчевский разнес политику украинской власти по борьбе с эпидемией: «Я предупреждал еще зимой».

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский назвал "цирком" велопрогулку Зеленского с журналистами: "Это же не дрессированные медведи, правда?".

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский раскрыл правду о китайском вирусе в Украине: "Карантин смягчают для того, чтобы...".