Стало известно, как теперь будет работать президент Владимир Зеленский после положительного теста первой леди на китайский вирус

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента Украины в Telegram, передает Politeka.net.

Согласно сообщению, Владимир Зеленский вынужден перейти на особенный режим работы после того, как у его жены Елены был обнаружен уханський вирус.

"Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям", – подчеркнули в пресс-службе и добавили, что тест у главы государства на вирус оказался отрицательным.

Теперь президенту будут ежедневно проводить тестирования методами ИФА и ПЦР. Более того, ему ограничат круг общения, а все совещания будут проводиться исключительно в онлайн-режиме.

Кроме того, очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни из расписания президента Владимира Зеленского исключаются.

Участие лидера в массовых мероприятиях отменяется, и ему нельзя будет выезжать за пределы Киева.

"Круг лиц, с которыми Президент общается лично, сужается к охране и ближайших помощников. Исключения из этого протокола возможны лишь в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая потребует немедленного реагирования со стороны Главы государства его конституционных полномочий", - резюмировали в Офисе президента.

Напомним, 12 июня первая леди Украины Елена Зеленская официально заявила, что у нее подтвердился китайский вирус.

При этом Елена Зеленская добавила, что такая новость очень ее удивила, поскольку вся их семья придерживается необходимых правил в условиях карантина и эпидемии китайского вируса.

Также супруга Зеленского рассказал, что чувствует себя хорошо, но вынуждена находиться на амбулаторном лечении в изоляции от родных.

Напомним, Елена Зеленская угодила в скандал с врачом, президент не сдержался: "У первой леди должны быть...".

Как сообщала Politeka, Зеленский радикально высказался после скандала первой леди с врачом.

Также Politeka писала, что Зеленская нашла себе нового "любимого", откровенное заявление первой леди.