Публичные угрозы в адрес президента Украины Владимира Зеленского являются неприемлемыми, даже если вы лично ненавидите главу государства

Как передает Politeka, такое мнение озвучил журналист Андрей Пальчевский в своем новом видеообращении (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Я почитал это обращение Маруси Зверобой к Зеленскому, которая обещает его семью повесить их за ноги. Дальше она говорит, что «*уячте себе в Израиль». Можно ненавидеть президента. Можно ненавидеть его семью. Но публичные высказывания подобного рода, а также отсутствие реакции от Зеленского приводят к разбалтыванию государства», - отметил он.

Если так пойдет и дальше, утверждает Пальчевский, до масштабных протестов осталось совсем немного.

«А дальше, у нас будут гореть шины. И не важно, будут ли это черные, иноверцы или иносексу*лы. Они вдруг тоже почувствуют себя обиженным меньшинством, которое вдруг становится политическим большинством. Хотелось бы, чтобы мы все задумались. А к Зеленскому хочу обратиться лично – Владимир Александрович, вы либо властьимущий, или действительно собираетесь?» - подчеркнул он.

При этом Пальчевский напомнил слова своего любимого философа о том, что рано или поздно время политкорректности исчезнет. И как можно видеть по событиям в мире, все идет именно к этому.

«Сегодня польский президент Дуда заявил о том, что ЛГБТ хуже, чем коммунисты. Во-первых, от лица коммуниста хочу сказать, что в свое время их было 16 миллионов, и они построили, в том числе и нашу страну и даже ту же Польшу. Конечно, были там всякие уро*ы, которые издевались над собственным народом, но в большинстве, в плохом смысле говорить не стоит. Люди верили в то, что они строили. Во-вторых, хочу сказать, что на Землю навалились разом все проблемы, связанные с терпимостью. Это терпимость или не терпимость к темнокожим и белокожим. Потому что темнокожие, которым уже целуют гробы и ноги, а именно такие были сегодня снимки из США. Возникает вопрос, а правильно ли это?» - уточнил он.

Не менее важным моментом, по словам Пальчевского, является ситуация и с вероисповеданиями. В частности, не начнутся ли на этой почве разногласия.

«Я прочитал, что к 2030-му году количество мусульман в Бельгии и на севере Голландии будет превышать количество христиан. У меня вопрос – а вы что думаете, они там не построят шариат? Или вы там будете со своим парламентом, которому 400 лет, ходить и кичится по подворотням, где будут курить кальяны и что там курят подобные ребята? Я же не против, чтобы кальяны, курили от Каира до Марокко. Но я с трудом представляю себе, что будет такая же форма демократии, представляете себе, когда эти народы начнут выражать свою нетерпимость по отношению к нам. Просто потому что мы белокожие. И мол, мы над ними издевались, продавали, покупали и так далее», - рассказал он.

доиграемся с политкорректностью... Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 14. Juni 2020

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