Стало известно, как Украина намерена добиться успеха в войне против России на Донбассе

Об этом в интервью Укринформ рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ради достижения мира на Донбассе Украина готова использовать "наступательную дипломатию", которая заставит россиян пойти на конструктивные шаги по поводу оккупированных ими территорий.

В общении с журналистами Дмитрий Кулеба также озвучил три основных метода достижения цели в дипломатии.

"Первый – это то активно что-то делать, навязывая свою повестку дня, свои идеи и заставляя партнера реагировать. Второй – это ничего не делать, тогда вещи, как правило, умирают сами собой или тебя загоняет партнер, который что-то делает. И третий – имитировать, что ты что-то делаешь, но на самом деле ничего не делать", – утверждает министр иностранных дел в интервью журналистам.

Как утверждает Кулеба, Киев планирует использовать наступательную активную дипломатию, и Украина не намерена ждать, пока Кремль предложит какую-нибудь альтернативу по разрешению конфликта на Востоке.

"Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия в конце концов будет вынуждена идти на конструктив, потому что она тоже действует не в изоляции, и ее аргументы о том, что Украина является неконструктивной, не стремится к урегулированию и нарушает "Минск" выглядят просто абсурдно не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем", – добавил глава МИД.

В рамках реализации "наступательной дипломатии" Украина настаивает на проведении заседаний ТКГ даже в условиях пандемии. Помимо этого, Киев ввел в трехсторонний диалог новых представителей, заставляя страну-агрессора также демонстрировать хоть какой-нибудь интерес к переговорам по захваченному Донбассу.

Вторым элементом Дмитрий Кулеба назвал усиление международного давления. В частности, МИД Украины возобновило "нормандский" диалог на уровне министров, который до этого два года не происходил.

"Третий элемент – это резкая активизация продвижения вопрос Крыма на международной арене. Мы сейчас очень серьезно работаем над тем, чтобы вывести Крым из тени, потому что забывать о нем никак нельзя!" – резюмировал Кулеба в общении с журналистами.

Напомним, российский офицер в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях Кремля на Востоке Украины.

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