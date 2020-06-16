Те, кто уничтожает сегодня национальное природное богатство, должны понести суровое наказание
Об этом заявил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный, пишет Знай.
Далее приводим текст автора без комментариев:
Борьба с незаконной вырубкой лесов – приоритет для Госэкоинспекции!
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Мы начали наступление на «черных лесорубов», коррумпированных работников лесхозов и торговцев ворованной древесиной. Соответствующие поручение дал руководителям территориальных и межрегиональных подразделений.
Они предусматривают:
- усиление контроля за соблюдением законодательства о защите и воспроизводству лесов;
- во время проверок лесхозов обов’обязательное отражение соответствия заготовленной и реализованной древесины по каждому участку;
- предоставления оценки работе государственной службы лесной охраны;
- при выявлении нарушений – передача материалов проверок в прокуратуру для принятия незамедлительных мер;
- к тем лесным хозяйствам, что нарушают закон, принятие максимум мер воздействия вплоть до аннулирования разрешений на использование природных ресурсов;
- информирование о фактах недопуска на проверки работников Госэкоинспекции для дальнейшего реагирования.
Безопасность лесов Украины будет гарантирована только в случае неотвратимости наказания тех, кто сегодня уничтожает национальное природное богатство и зарабатывает на этом огромные средства. Такие лица являются нашими противниками, с которыми Госэкоинспекция будет бескомпромиссно бороться!