Те, кто уничтожает сегодня национальное природное богатство, должны понести суровое наказание

Об этом заявил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный, пишет Знай.

Далее приводим текст автора без комментариев:

Борьба с незаконной вырубкой лесов – приоритет для Госэкоинспекции!

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Мы начали наступление на «черных лесорубов», коррумпированных работников лесхозов и торговцев ворованной древесиной. Соответствующие поручение дал руководителям территориальных и межрегиональных подразделений.

Они предусматривают:

  • усиление контроля за соблюдением законодательства о защите и воспроизводству лесов;
  • во время проверок лесхозов обов’обязательное отражение соответствия заготовленной и реализованной древесины по каждому участку;
  • предоставления оценки работе государственной службы лесной охраны;
  • при выявлении нарушений – передача материалов проверок в прокуратуру для принятия незамедлительных мер;
  • к тем лесным хозяйствам, что нарушают закон, принятие максимум мер воздействия вплоть до аннулирования разрешений на использование природных ресурсов;
  • информирование о фактах недопуска на проверки работников Госэкоинспекции для дальнейшего реагирования.

Безопасность лесов Украины будет гарантирована только в случае неотвратимости наказания тех, кто сегодня уничтожает национальное природное богатство и зарабатывает на этом огромные средства. Такие лица являются нашими противниками, с которыми Госэкоинспекция будет бескомпромиссно бороться!

Боротьба з незаконною вирубкою лісів – пріоритет для Держекоінспекції! Ми розпочали наступ на «чорних лісорубів»,...

Gepostet von Андрій Мальований am Montag, 15. Juni 2020