Верховная Рада собирается увеличить бюджетные расходы на оплату труда помощников-консультантов народных депутатов



Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на соответственную постанову.

Согласно документу, нардепы могут получить возможность подавать в Аппарат Рады представление на выплату материальной помощи помощникам для решения социально-бытовых вопросов, в размере, не превышающем их зарплату, а также претендовать на материальную помощь для оздоровления помощников в размере их зарплаты.

Также советникам народных избранников предлагается выплачивать компенсации за неиспользованный отпуск.

Кроме того, вносится новый пункт о том, что командировки помощников должны оплачиваться в соответствии с законодательством о служебных командировках.

А вот в случае увольнения помощников в связи с досрочным прекращением полномочий депутата, этим помощникам будет выплачиваться одноразовая материальная помощь в размере среднемесячной зарплаты .

На данный момент месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины составляет 25 прожиточных минимумов.

Чтобы улучшить матобеспечение помощников, предлагается увеличить годовой фонд для оплаты труда на два месячных фонда. Таким образом, средний месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины будет соответствовать 29,2 прожиточным минимумам для трудоспособных лиц.

В случае если постанова будет принята, общий месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины будет 66 284 грн, а годовой - 795 408 грн.

Таким образом, расходы на помощников вырастут на 85 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде 153 нардепа президентской фракции «Слуга народа» оказались миллионерами.

Стоит отметить, что при подсчете активисты учитывали только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не принимали во внимание денежные активы, находящиеся в собственности жен, мужей депутатов и их совместные средства.

Также мы сообщали, что правительство разрешило собирать с импортеров по всей стране вознаграждение за авторский контент с каждого проданного смартфона, планшета, телевизора и даже офисной бумаги.

Принятие закона об управлении имущественными правами правообладателей означает введение сбора за частное копирование. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию почти на 5% техники.

Напомним, украинцам показали реальные масштабы богатства Зеленского: "потратил 11,5 миллионов на..."

Как сообщала Politeka.net, Зеленский оправдался за "кварталовцев" на топ-должностях.

Напомним, Зеленский припугнул украинцев полумиллионными штрафами.