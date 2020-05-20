Президент считает, что у него не было выбора

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал наличие "кумовста" во власти

Как передает Politeka.net, свое мнение он озвучил журналисту во время пресс-конференции.

На вопрос, почему президент назначает на ключевые посты своих друзей и соратников по "Кварталу" Зеленский ответил:



"Ни одного кума или армейского друга я не назначал. Я обещал, что к власти придут другие люди", - отметил глава государства, поставив в пример генпрокурора Ирину Венедиктову.

Высказался президент и о главе ОП Андрее Ермаке.



"Андрей Ермак мой доверенный человек и Глава Офиса Президента. Он не имеет опыта как кинопродюсер. Он всегда был опытным юристом. Это образование, которое необходимо главе Офиса. Работает 25 часов в сутки. Ермак - не мой кум, я ему доверяю. О каких кумовьях вы говорите?", - заявил Зеленский.

По его словам, в стране сейчас кадровый голод.

"Я не могу найти хорошего министра культуры. Тяжело найти Министра образования. Очень тяжело найти Министра энергетики, потому что все они «чьи-то»", - отметил президент.

Стоить отметить, что за год президентства Владимира Зеленского госдолжности в Украине получили более 30 человек, которые раньше работали в структурах «Студии Квартал 95» или связанны с ними

Также высокие посты заняли те, кто предоставлял услуги "Кварталу", сотрудничал с Зеленским на профессиональной основе, а также его знакомые, друзья или родственники, сообщает общественная организация «Комитет избирателей Украины».

"Кварталовцы" получили должности в Офисе президента, органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, вошли в наблюдательные советы и комитеты. А также стали народными депутатами.

Напомним, Зеленскому напомнили главные зашквары на посту президента: "Путин - нормальный пацан".

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