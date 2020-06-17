Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак сделала неожиданное заявление об Украине и Крыме

Так, она назвала украинцев и россиян братскими народами, но при этом признала незаконную аннексию Крыма.

В интервью радио НВ она заявила в 2019 году, что возвращение Крыма Украине в нынешних политических реалиях в РФ сейчас является невозможным.

"Мы (Россия и Украина прим.ред) братские народы, нужно пережить то, что уже было наделано и постараться найти как-то позитивный выход, кроме как "отдайте Крым". Этот выход сейчас не возможен, но он был бы самым правильным", - заявила Собчак.

Отвечая на вопрос о том, кому принадлежит Крым, Собчак ответила:

"Россия нарушила международные договоренности, эта территория должна быть возвращена Украине".

При этом она заявила, что на полуострове должен быть проведен референдум по данному вопросу.

Также ранее сообщалось, что Ксения Собчак высказалась о Донбассе. Она заявила, что Россия частично спровоцировала конфликт на Донбассе, чтобы отвлечь внимание от проблемы Крыма.

По ее словам, Кремль вообще не должен "поддерживать какую-либо из сторон конфликта", ни "быть его стороной". По ее мнению, конфликт на Донбассе частично был спровоцирован Россией, поэтому Кремль должен вывести оттуда своих инструкторов и прекратить поставлять оружие боевикам.

Напомним, что скандальная Собчак не сдержалась и набросилась на Канделаки из-за выходок Бузовой: "Вызов принят".

Как сообщала Politeka, Собчак пошалила перед камерой, выпятив пятую точку: "Богомолов взялся за бутылку".

Также Politeka писала, что бесстыжая Собчак разделась и повиляла пятой точкой прямо на улице.