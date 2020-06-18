Андрей Пальчевский разъяснил, как себя вести по отношению к главе государства Владимиру Зеленскому

Чего именно хотят украинцы от властей, общественный деятель Андрей Пальческий раскрыл в эфире политического шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина".

Пальчевский назвал правление украинских президентов "султанатом" и объяснил почему: "Есть запрос на стабильность. Теперь, как себя вести по отношению к президенту? Либо разбалтывать его "султанат" (иначе правление украинских президентов я назвать не могу). Султанат! Мой премьер, мой генпрокурор... И тогда получается, украинское общество будет, скорее всего, склоняться к тому, чтобы в условиях существующей формации (при президенте со всеми его недостатками), у нас появилась возможность эти недостатки каким-то образом компенсировать".

Общественник озвучил важные требования народа.

"Первый посыл президенту будет, я думаю, осенью, когда оппозиционное движение начнет получать... Что мы все будем строить друг другу глазки? Мы все прекрасно знаем, кто лидеры на юге и на востоке, мы знаем примерно, кто что хочет в Киеве. Мы знаем, какие настроения в разных частях Украины. Прежде всего, главное из них - люди хотят мира. Второе - люди хотят стабильности и профессионализма. Они хотят, чтобы Владимир Зеленский выступал не в качестве такого задорного ... "вот моя команда, вот наша лодка! Утонула... Ничего, вот сейчас новая лодка... тоже тонет...", - отметил Пальчевский, добавив, что экономические эксперты, которые сейчас у власти, закончившие школу экономики, где штампуют дипломы, не годятся.

"И если мы посмотрим, какое количество выпускников серьезных вузов у нас находятся при деле, то вдруг выясняется, что все они из какой-то странной, печатающей... вот эти... даже не знаю, как их назвать, - активисты!", - резюмировал Пальчевский.

Напомним, Пальчевский обратился к украинцам после диагноза Зеленской: "Не верьте придуркам из МОЗ, они наворуют и разбегутся!"

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