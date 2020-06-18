США невыгодно использовать Украину в разборках с Россией

Как передает Politeka.net, об этом в своем видеоблоге заявил политолог Юрий Романенко (чтобы посмотреть ролик, скрольте вниз).

Осенью будет очень "жарко", потому что в США сейчас может начаться гражданская война. Как предположил Юрий Романенко, одна из сторон может не признать результаты выборов. Пока же действующий президент Дональд Трамп демонстрирует нежелание ссориться с российским лидером Владимиром Путиным, но в будущем, если США захочет надавить на Россию, то сможет использовать Украину.

"Осенью будет большой зашквар... У них логика такая: если нужно будет прессовать Россию, то где лучше всего это сделать? Через Украину. Поэтому осенью Украину ждут разборки", - привел Романенко слова аналитиков.

Сам политолог считает, что американцы не будут втягивать Украину в конфликт с Кремлем, предпосылки для этого пока весьма незначительны.

"Особый статус НАТО, который дали Украине - это вообще ни о чем. Сами американцы об этом говорят, что не расширяют возможности принципиально, не выводят на глубокий уровень эти отношения, то есть, это не план действий членства в НАТО, который Украина потеряла, напомню, в Бухаресте более 10 лет назад", - говорит Юрий Романенко.

По словам эксперта, сейчас США свсем не до Украины, она интересна лишь в контексте коррупционных скандалов. Действующий президент Дональда Трамп ненавидит Владимира Зеленского за скандал с телефонным разговором и нелепые попытки "разрулить ситуацию". Джо Байден тоже не в восторге от украинцев.

"Сейчас в Штатах такая ситуация, что не до Украины. Единственную роль, которую Украина будет играть в американской политике - это внутренние разборки между Трампом и Байденом в контексте президентских выборов", - подметил Романенко.

Он также прокомментировал слухи о том, что Россия перебрасывает войска на Донбассе. По мнению политолога, из-за пандемии у политолога не хватит сил на разжигание конфликта:

"То что "ДНР" и "ЛНР" накачивают войсками... Так их все время накачивают. Я не думаю, что русские сейчас будут готовы идти на какие-то обострения в контексте коронакризиса, это чревато для них новыми санкциями и вырубкой от энергетического рынка. Россиянам, чтобы идти на такое обострение, нужно потерять всё, что они имеют сейчас в плане доступа к рынку в Европе, и нужно быть особо отчаявшимися парнями, для того чтобы пойти на такой риск".

Юрий Романенко также объяснил, почему США выгодно действовать не через Украину, а через Ближний Восток.

"Единственная реальная войнушка, которая может быть - в Заливе, это связано с Ираном в контексте отношений арабов с иранцами и маячащими за ними американцами. Вырубив Иран, Штаты не так пострадают, как если бы пошли на прямой конфликт с Россией. А косвенный конфликт через Украину не приведет к таким потрясениям на нефтяном рынке, как если заблокировать Иран, и это вызовет нефтяной шок. Мне кажется, не нужно кипишевать. В любом случае, весь мир идет в ж*пу", - резюмировал эксперт.

Напомним, Романенко указал на фатальные последствия от языковой проблемы в Украине: "разруха, нищета и...".

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