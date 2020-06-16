Политолог и журналист Юрий Романенко высказался относительно скандала с русским языком в МакДональдсе
Как передает Politeka.net, соответственный пост он опубликовал на своей страничке в Facebook.
Политолог отреагировал на недовольство некоторых украинцев по поводу его комментария.
"Какое-то чудо выс**лось вроде «а потім росіяни пишуть, що ми є один народ». Так вы и есть один народ - советский народ, который не терпит инакомыслия, и истово стремится дружными рядами идти в светлое будущее под руководством солнцеликого гениального вождя. А то, что вы при этом свои дурноватые лозунги лопочите на русском чи українською, не имеет никакого значения. Итог этого бормотания один - разруха, страдания, нищета. И вечный бег по кругу", - отметил он.
Ранее журналист, комментируя отказ сети фастфуда предоставлять свои услуги клиентам на русском языке, указал на тот факт, что в Украине большое количество граждан говорит на российском языке, но они регулярно игнорируются.
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"Когда наши потребности игнорируются, а вот обязанности кормить этого бесполезного упыря постоянно расширяются. Ну так пусть кормят тогда его чисто украиноязычные, коли недгосударство под них заточено. А я хочу тоже, чтобы меня обслуживали на русском, если я того пожелаю. Почему у меня должно быть меньше прав, чем у других таких же граждан", - считает политолог.
По его словам, русскоязычные украинцы после событий 2014 года не только не получили какой-то лояльности, но и столкнулись с новыми проблемами.
"Мы не должны стесняться того, что мы хотим и будем дальше разговаривать на русском языке. И хотим, чтобы этот язык был на одном уровне с украинским в органах власти, сфере обслуживания, СМИ и так далее", - уверяет Романенко.
Более того, он уверен, что проблемы с языковым вопросом в Украине ничем хорошим не закончатся.
"Во всех случаях это закончится резней. Но взывать к какому-то здравомыслию здесь уже бесполезно. Потому каждая социальная группа будет завышать свои требования и все закончится резней. Так что лучшая инвестиция сегодня - в оружие. Это логичное следствие игр в экстремумы", - уверяет политолог.
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