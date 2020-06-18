Экс-президент Украины Виктор Ющенко высказался о проблемах украинского народа

Слова бывшего политика приводит УНИАН.

По его словам, большой украинской нации является слабая идентичность и слабое единство.

Экс-президент считает, что наследие СССР до сих пор существует в головах украинцев, но это не так плохо.

"Я мало уважаю, но я понимаю, что я живу в нации, где мы (украинцы - ред.) еще "советские", у нас еще очень много "совкового". У нас – особенно мое поколение воспитывали на Котовском, воспитывали на Щорсе, который стрелял в спину украинскому государству, воспитывали на Чапаеве, воспитывали на тех героях, которые на самом деле для моей нации не являются героями. И поэтому у нас много разного. У нас разные память, у нас разные церкви, у нас разный язык. Безусловно, у нас разные герои, когда мы говорим о 45 миллионов. Но слово "разное" – это не означает, что это "противоположное". Здесь есть большое поле для национального диалога и сближения", - заключил бывший политик.

Ранее мы сообщали, что украинский рок-музыкант Олег Скрипка заявил, что война на Донбассе в некотором смысле помогла украинскому обществу

По его славам, конфликт помог сплотиться украинскому обществу.



"Можно сказать даже такую неожиданную вещь, что война пошла на пользу украинскому обществу. Вся Украина включилась в волонтерское движение. Помогают и раненым, и сиротам, отправляют одежду, еду, люди сдают кровь", — поделился музыкант.

Также мы сообщали, что украинский режиссер Владислав Троицкий выразил мнение, что украинцами очень легко манипулировать.

По его словам, в Украине большая часть людей "находится в летаргическом сне". А мозги у украинцев якобы стали таким же маленьким, как у рыбки.

Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».

Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".

Также Politeka писала, Скрипка поведал о главном разочаровании украинцев.