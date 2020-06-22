Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский напомнил президенту Владимиру Зеленскому, в который раз пообещавшему медикам повышение зарплат, что у всего есть предел

Об этом Пальчевский заявил в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, глава государства забывает держать слово и дотянул до того, что "уже никто не слушает".

"Я не могу поставить под сомнение слова президента, но и президент не может поставить под сомнение мои слова - я скажу: "Мы это уже слышали месяц назад, когда должны были медикам выплатить три оклада..." 300% им должны были... и где это все? Где покращення? Поэтому красивая фраза даже из уст президента, она, конечно, действует возбуждающе на тех, кто собирается голосовать. Но на тех, кто немного пожил в этой стране, и знает украинскую пословицу "обіцянки-цяцянки, а дурному в радість"... это мы уже видели", - поделился своим мнением общественник.

Пальчевский напомнил президенту, что "у всего есть предел" и указал на космические "откаты" в самой коррумпированной, по его мнению, сфере - медицинской.

"Есть понятие инфляции обещания: раз обещал - не сделали, два обещал - не сделали, три - уже никто не слушает... Зато это слышат те, кто будет делить медицинский бюджет. Те, кто уже знает, что 50% медбюджета в откатах вернется им сегодня, и они приветствуют речь президента, как никто. Более того, я вас уверяю, они и готовят эти речи... Это самая коррумпированная область нашей жизни... Без профессиональных людей, которые серьезно выполняют свои обязанности, руководя страной и отраслями, мы погибнем", - резюмировал Пальчевский.

Напомним, медикам пообещали повысить зарплату с 1 сентября текущего года. Доплата среднему медицинскому персоналу будет составлять 2360 грн, а младшим медицинским сестрам - 1180 грн.

Напомним, Андрей Пальчевский донес Зеленскому в "тонущей лодке", чего хотят украинцы: "Прежде всего..."

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский подсказал, как помочь людям, которые болеют китайским вирусом: «Скоро победим! Только без нашего МОЗа».