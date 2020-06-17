Известный украинский общественный деятель Андрей Пальчевский заявил, что нынешняя власть вряд ли сможет выполнить данные людям обещания

Об этом он заявил в эфире телепередачи «Пульс» на «112 канале». Во время разговора ведущая спросила у Пальчевского, будет ли в Украине возвращен первоначальный смысл словам, когда борьба с коррупцией означала реальную борьбу, а не то, что мы видим сейчас. И есть ли шанс, что предвыборные лозунги Владимира Зеленского будут реальными.

«Владимир Зеленский, который всю карьеру построил на том, что ему было позволено все. Он был богом на сцене, которому было позволено все. У него была такая возможность. Этот человек использовал сатиру в борьбе. И для большинства это выглядит так, как будто он свел счеты, расчистил себе поляну и аккуратно занял место на престоле», - заявил общественный деятель.

По мнению Пальчевского, мы не увидим реализации данных обещаний при этой власти.

«Я уверен, что в правлении сегодняшней власти никакого изменения и возврата первоначальных смыслов не будет. Это абсолютно очевидно. Год - это не то что большое, это колоссальное время, которое необходимо для того, чтобы продемонстрировать, кто ты на самом деле», - заявил он.

Напомним, что олигархат за 30 лет лишил Украину всего, Пальчевский не сдержался: «Страна обескровлена».

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский подсказал, как помочь людям, которые болеют китайским вирусом: «Скоро победим! Только без нашего МОЗа».

Также Politeka писала, что Пальчевский обратился к украинцам после диагноза Зеленской: "Не верьте придуркам из МОЗ, они наворуют и разбегутся!".