В дополнение к провальному голосованию за Постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Святослава Вакарчука, добавился еще один громкий факт – заявление главы политической партии "Голос". В ходе интервью на одном из украинских телеканалов Киры Рудик, которая также является Первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, сообщила о возможном введении "финансовых улучшений" для народных депутатов

Об откровенном нарушении закона в одном из приведенных способов модернизации рассказал главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг., генерал-полковник юстиции запаса, кандидат юридических наук Анатолий Матиос, пишет Знай.

"Или вы лукавите, или это фантазии незрелого популистского политика"

Глава политической партии "Голос" заявила о ныне существующую "большую проблему" нехватки нынешней зарплаты нардепов и несколько потенциальных способов увеличения финансовых доходов парламентариев.

"Зарплата составляет 35 тысяч гривен. Мне не хватает, конечно. Я пришла в политику с подружкой и сейчас я ее "использую". Дополнительных выплат у депутатов нет и это большая проблема – мы понимаем, что, наверное, после местных выборов нам нужно будет что-то придумывать. Будет становиться вопрос: или инициировать вопрос повышения зарплат, или попытаться помочь тем людям, у которых есть такая необходимость, устроиться на преподавательскую деятельность. То есть нам необходимо будет снять с них тогда определенную работу во фракции, чтобы они могли зарабатывать себе на жизнь", – отметила во время интервью Кира Рудик.

Однако, бодрая речь Первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, вызвала ряд возмущений среди граждан.

Согласно проведенного анонимного голосования на телеграмм-канале MATIOS, 50 % опрошенных выбрали вариант "За что нам такое горе".

"Это как, вообще? Госпожа Кира, Вы не знали, какая зарплата в Раде? Ваши нардепы будут где-то подрабатывать, пока за них законы для народа сделают другие, а потом просто придут нажать кнопку? Или на кнопку тоже за них нажмут? Где такое есть в мире? Не в Могилянке, Ring или в Amazon вы же такому научились? Или вы лукавите, или это фантазии незрелого популистского политика", – подчеркивает главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг. Анатолий Матиос.

Как отметил генерал-полковник юстиции запаса, что озвученный вариант "подработки" является в корне неправильным.

"Обратитесь к своему коллеге Сергея Рахманину – он вам объяснит, что можно совмещать с работой нардепа, а что никак. Народные депутаты имеют право заниматься только преподавательской или научной работой в свободное от основной деятельности время, которой является именно работа в Парламенте. При этом, никто им не запрещает быть бесплатными членами общественных объединений охотников, рыбаков, поклонников Вальгалла, Перуна или Amazon. Если Кира Рудик хочет, чтобы ее однопартийцы охотились за деньгами, то пусть пообщается с украинцами в метро, на базаре, на бирже труда – они дадут ей "основательные" советы, как выжить на 35 тысяч грн", – отмечает генерал-полковник юстиции запаса, кандидат юридических наук Анатолий Матиос.