Раскрыты новые детали скандала вокруг руководителей "Слуг народа", обсуждавших свою коллегу Ирину Аллахвердиеву

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, инцидент произошел в Николаеве, куда с официальным визитом приехали "Слуги народа".

Глава фракции Давид Арахамия и руководитель партии Александр Корниенко, думая, что камеры и микрофоны выключены, стали обсуждать свою коллегу Ирину Аллахвердиеву.

Корниенко: Аллахвердиева (нардеп от Слуги народа) — вообще красотка.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг ту мач… Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна.

Арахамия: А?

Корниенко: Как корабельная сосна. Она тут от**ярит тебе, б**ть, 300 встреч за четыре месяца. Выиграет, б**ть, чисто.

Арахамия: Да?

Корниенко: Аж энергетик (сжимает руки и трясет ими).

Арахамия: Немного.

Корниенко: К президенту ты заведешь и увидишь — он а**ет, подпрыгнет, выкурит все айкосы и скажет: «Баба — да, баба — да».

Более того, нардепы успели перед камерами обсудить, как они нарушали карантин в партийном офисе, но они «не попали на фото к журналистам».

Позже Александр Корниенко заявил, что опубликованная запись - фейк, а фразы якобы были вырваны из текста.

По его словам, он с Давидом Арахамией якобы обсуждали не Аллахвердиеву, а "товарищей по политике".

"Отношения между всеми нами, независимо от статусов депутатов, гендера и пола - примерно одинаковые. Немножко близки, немножко ироничные... Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наша внутрипартийная дело", - оправдался Корниенко в своем Facebook.

На скандал отреагировала и сама Ирина Аллахвердиева, которая поспешила оправдать своих коллег.

Она также заявила, что опубликованное видео с Корниенко и Арахамией было смонтировано.

"...Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного. Очевидно, речь шла о потенциальных кандидатах в мэры и в списки партии на местных выборах. Но в предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов. Впрочем, такими искусственными "скандалами" нас не удастся разъединить", - написала нардеп в Facebook.



Что касается самой Аллахвердиевой, то она является членом парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики.

В декларации нардеп указала квартиру в Николаеве, гостиничный номер в Грузии, земельный участок на 77 тысяч кв. м., автомобиль Lexus за полмиллиона.

На счетах в банке Ирина Аллахвердиева ничего не имеет, но наличкой хранит 100 тысяч гривен, $75 тысяч и 30 тысяч евро.

Напомним, Слуга народа засветила в Раде лишнее, скандальное фото облетело сеть

Как сообщала Politeka, "Баба рабочая": "слуги народа" опозорились бесстыжим обсуждением на камеру своей горячей коллеги

Также Politeka писала, что Гламурная «Слуга народа» похвасталась богатствами, даже Луценко позавидует