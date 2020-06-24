В ГБР всерьез взялись за беглеца-Януковича и его соратников

Так, в ведомстве объявили о подозрении в госизмене скандальному экс-президенту Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны Украины.

Как сообщает Politeka.net, об этом сообщил начальник отдела Главного следственного управления Государственного бюро расследований Вадим Приймачок (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Отмечается, что Янукович, а также Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев подозреваются в государственной измени.

«Досудебным расследованием установлено, что экс-президент Янукович в соучастии с бывшими министрами обороны с 2012 по 204 год совершили государственную измену. А именно - направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины действия, подрыв ее обороноспособности, предоставление России и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины», - объяснили в ГБР.

В ведомстве установили, что политики целенаправлено снижали обороноспособности собственной страны. Именно для этого они проводили так называемую реформу Вооруженных сил, которая на самом деле была направлена на сокращение численности и расформирование воинских соединений, частей и подразделений, а также смене мест дислокации военных.

В ГБР подчеркнули, что такие действия совершались, в частности, в Крыму. В ведомстве отметили, что в дальнейшем это способствовало успешной аннексии полуострова Россией.

Если вина скандальных политиков будет доказана, им грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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