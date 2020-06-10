В среду, 10 июня, сотрудники ГБР и Офиса Генерального прокурора вручили экс-президенту Петру Порошенко подозрение

Как сообщают популярные украинские телеграм-каналы, по неподтвержденной информации, это стало полной неожиданностью и ударом для политика. Конечно, попытки вручить ему подозрение предпринимались и ранее, однако безуспешно.

Подозрение связано с делом о незаконном назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. В пресс-службе ГБР отмечают, что Порошенко пришел на допрос, затем попытался покинуть помещение и, в итоге, получил подозрение.

Ситуацию активно обсуждают в сети, делая догадки, какой переполох происходит сейчас в штабе бывшего президента.

"Сейчас в штабе ЕС-БПП срочный сбор будет. Будут переходить ко второму этапу пиар кампании, - пишет Телеграм-канал "Легитимный". - Наш источник поясняет, что информацию о вручении подозрения хранили в секрете, потому что во всех силовых органах множество «сливных» людей, которые не относятся к фанатам Петра Алексеевича, но которые просто зарабатывают деньги за слив информации в его штаб. Поэтому для Петра Алексеевича вручение этого подозрения было неожиданным и перемешало все карты в его "игре".

Также появилась информация, что Порошенко якобы собирается выехать из Украины в ближайшее время. Об этом сообщает Телеграм-канал "Женщина с косой".

"Поедет в Европу "жаловаться" на политические преследования. Коллеги с Легитимного верно указывают, что сейчас в штабе ЕС-БПП будет совещание и будут менять стратегию. Ещё в ЕС-БПП идёт "тихая грызня" среди "топов" за право стать главным куратором в партии, в случае если Петр Алексеевич всё-таки уедет "лечиться".

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