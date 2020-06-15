Пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в Апелляционный суд Киева, где рассматривается апелляция защиты беглого экс-гаранта Виктора Януковича по делу о его госизмене

Порошенко допрашивают о сдаче Крыма. Как передает Politeka.net, экс-президент уже дает показания и отрицает свое отношение к Януковичу.

Кроме него в качестве свидетеля выступит бывший премьер Арсений Яценюк.

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал Януковичу меру пресечения в виде ареста на два месяца по делу об узурпации власти. В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы.

"Попытка не признавать ... (захват - ред.), что звучит в этом зале, является антигосударственной и антиконституционной ... В течение всех пяти лет на всех международных площадках факт агрессии, которая началась 20 февраля 2014 года и де-факто была закончена 27-28 февраля... я лично свидетельствовал о том, что Крым был захвачен русскими войсками во время моего визита. Первое. Вторая позиция: я все делал для того, чтобы организовать консультации между Верховной Радой и депутатами Республики Крым, но поскольку Крым был уже оккупирован, ни депутаты Верховного Совета Крыма, ни председатель Верховной Рады Крыма не имел никаких властей и полномочий, то мы можем констатировать и свидетельствовать, что ничего от меня не зависело. В том числе даже несмотря на желание приехать и провести консультации - русская оккупационная власть запретила осуществлять любые шаги. Я подчеркиваю, что я был народным депутатом Украины и я делал все от меня зависящее, в том числе с риском для собственной жизни ... потому что если вы проанализируете разговора руководства РФ, советника президента Путина ... давались четкие указания атаки на Петра Порошенко, недопуска его в Симферополь и всестороннего препятствования", - заявил бывший глава государства в зале Апелляционного суда Киева.

Отметим, Порошенко выглядит очень истощенным и уставшим. О резких переменах во внешности экс-президента мы сообщали ранее, когда он не явился на допрос в ГБР по делу о контрабанде предметов искусства, но зато засветился на открытии выставки в столичном музее Ивана Гончара, принадлежащем его жене Марине Порошенко.

Ранее мы сообщали, 1 июня 2020 Порошенко вручили подозрение, связанное с делом о незаконном назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

По данным следствия, Порошенко подозревается в том, что, будучи главой государства, в 2018 году "путем явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - Председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)".

Напомним, Порошенко "попался", сбежать теперь не получится: "Суд разрешил принудительно..."

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