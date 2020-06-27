В сегодняшней ситуации украинскому правительству как никогда нужны профессионалы
Об этом в эфире телеканала «112» рассказал украинский общественный деятель Андрей Пальчевский.
«У нас не должно быть у власти больше спортсменов, певцов, комедиантов. Они могут присутствовать где-то. Допустим, может быть футболист в составе большой команды, но не на главных ролях», - подчеркнул эксперт.
Пальчевский подчеркнул, что сейчас Украине нужны опытные управленцы и специалисты, которые могли бы взять на себя тяжесть подготовки решения для первого лица страны.
Общественник напомнил, что предыдущая власть буквально довела Украину «до ручки».
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«Украина уже не могла больше терпеть! Мы уже забыли, что мы в 3 раза беднее стали при Порошенко, или нет? Или в 4? А тоже обещал покращення, тоже обещал парады, тоже обещал вступление в НАТО, или еще куда…», - напомнил Пальчевский.
Он также ответил на комментарий о том, что во времена правительства Порошенко его команда значительно разбогатела.
«Конфуций говорил: «Когда все кругом богатеют и богатеешь ты, этим надо гордиться. Когда все кругом беднеют, а ты богатеешь, этого надо стесняться». А они ж не стесняются даже! Вот в чем весь ужас», - возмутился общественный деятель.
Напомним, Пальчевский озвучил беспроигрышное предложение: "Запретить придурковатым мэрам использовать бюджеты для своих целей перед выборами".
Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский разоблачил махинации Минздрава и предупредил о худшем.
Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский ярко отшил "Слуг народа" с их предложениями: "Я бы на это никогда не пошел".