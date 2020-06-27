В сегодняшней ситуации украинскому правительству как никогда нужны профессионалы

Об этом в эфире телеканала «112» рассказал украинский общественный деятель Андрей Пальчевский.

«У нас не должно быть у власти больше спортсменов, певцов, комедиантов. Они могут присутствовать где-то. Допустим, может быть футболист в составе большой команды, но не на главных ролях», - подчеркнул эксперт.

Пальчевский подчеркнул, что сейчас Украине нужны опытные управленцы и специалисты, которые могли бы взять на себя тяжесть подготовки решения для первого лица страны.

Общественник напомнил, что предыдущая власть буквально довела Украину «до ручки».

«Украина уже не могла больше терпеть! Мы уже забыли, что мы в 3 раза беднее стали при Порошенко, или нет? Или в 4? А тоже обещал покращення, тоже обещал парады, тоже обещал вступление в НАТО, или еще куда…», - напомнил Пальчевский.

Он также ответил на комментарий о том, что во времена правительства Порошенко его команда значительно разбогатела.

«Конфуций говорил: «Когда все кругом богатеют и богатеешь ты, этим надо гордиться. Когда все кругом беднеют, а ты богатеешь, этого надо стесняться». А они ж не стесняются даже! Вот в чем весь ужас», - возмутился общественный деятель.