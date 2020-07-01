Президент Украины Владимир Зеленский задумывается о роспуске Верховной Рады
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политический аналитик Александр Кочетков на своей страничке в Facebook.
По словам эксперта, причиной возможной перезагрузки парламента станет "финансово-экономическая беда, которая уже вызревает на наших глазах.
"Чисто по-человечески Зеленскому хочется на ком-то оторваться, показать, так сказать, крутизну и характер. Скептики возражают, что в случае досрочных парламентских выборов президент потеряет свое уникальное монобольшинство", - отметил он.
По словам Кочеткова, Владимир Зеленский уже потерял контроль над монобольшинством в Раде и все голосуют так, "как указывают им их реальные хозяева".
"Речь о деньгах в конвертах. Даже Зеленский понимает, что это проблема, так как деньги для выплат депутатам можно взять только из каких-то серых схем. А это называется коррупцией — хоть себе на карман берешь, хоть на карман депутатов", - подчеркнул эксперт.
В связи с этим Зеленский и задумывается о роспуске парламента, уверен Кочетков.
"Вот у Зеленского и возникают мысли, а не послать всю эту фракционную шантрапу подальше, таки собрать реальных кандидатов в депутаты, которых не надо подкармливать и, которые не будут посматривать на сторону, да и совершить с ними вторую парламентскую попытку", - считает эксперт.
В то же время аналитик уверен, что монобольшинства в обновленной Раде не будет.
В то же время аналитик уверен, что монобольшинства в обновленной Раде не будет.
"Придется входить в коалицию. Но в коалиции можно разделить ответственность, да и содержание фракции при меньшем количестве депутатов обойдется явно дешевле. Однако наш неопытный президент не хочет понять главного: заставить депутатов голосовать по команде могут лишь идея, страх или жадность. Но удовлетворить ни первое, ни второе, ни третье Зеленский просто не способен, хоть ежегодно всех переизбирай", - заключил эксперт.
Ранее украинский политолог Юрий Романенко выразил схожее мнение о ситуации с Верховной Радой.
По его словам, Владимир Зеленский может разогнать нынешний состав Верховной Рады уже в конце лета или начале осени. Романенко подчеркнул, что президента все больше злит нынешний состав парламента, а также то, что де-факто он не контролирует большинство.
Напоним, Офис Зеленского запугал украинцев новыми жесткими мерами по карантину и штрафами.
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