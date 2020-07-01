Представники МВС почали силові дії проти страйкарів державних та приватних шахта під офісом президента України

Про це свідчить відео яке виклав лідер протестантів Михайло Волинець.

«Працівники поліції забрали майно шахтарів - намети. Перешкоджають встановленню наметів під ОП», - написав Волинець.

На відео та фото, що виклав Волинець, відбувається відтиснення мітингувальників поліцією та автомобілями МВС. Крім того, сам Волинець отримав незначні травми під час силових дій поліції.

Нагадаємо з 30 червня шахтарі з різних регіонів почали безстракові акції в Києві. Вони вимагають погашення перед працівниками державних шахт заборгованості із зарплати, виведення галузі із кризи і відставки відповідальних за кризу чиновників, зокрема Андрія Геруса, та повернення боргів державної Центренерго, яке є підконтрольним олігарху Коломойському.