Скандальный украинский чиновник из Национального банка решился уйти в отставку и назвал причину

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на НБУ.

Так, глава Национального банка Яков Смолий решил подать в отставку, о чем говорится в сообщении на сайте ведомства. Теперь его заявление должны будут рассмотреть в комитете Верховной Рады. В пятницу его «вынесут в зал», где состоится финальное голосование.

При этом, депутаты парламента будут не только увольнять Смолия, а и давать оценку его работе за два года его правления. Также чиновник будет отвечать на вопросы парламентариев.

Обратим внимание, что до назначения нового главы Национального банка, его обязанности будет исполнять первый заместитель председателя правления. Сейчас эту должность занимает Екатерина Рожкова.

До этого мы писали, что в ходе брифинга Смолий сообщил о том, что в Украине наблюдается рост инфляции.

В частности, украинцев предупредили об умеренном росте инфляции, которая будет расти со стабилизацией потребительского спроса на товары не первой необходимости.

Смолий напомнил, что за период апреля-мая месяца в Украине отсутствовало резкое давление инфляции из-за ограничительных мер и смены спроса среди украинского потребителя, но в ближайшее время этот показатель вновь будет постепенно повышаться.

Ранее правительство представило прогноз, согласно которому, в 2020 году экономика Украины упадет на 4-8%.

Ожидания таковы, что кризис быстро не закончится, а уровень украинского ВВП может падать на продолжении целого года.

Напомним, Украина погрязнет в кредитах, в Нацбанке озвучили миллиардные суммы: подробности.

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