В правительстве рассказали, как будут использовать первый транш кредита от МВФ на сумму в 1,9 млрд долларов

Постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, что первый транш от Международного валютного фонда пойдет на покрытие дефицита государственного бюджета. При этом пока не уточняется, на что будут потрачены остальные транши.

Мокан выразил уверенность в том, что МВФ одобрит новую программу предоставления кредита Украине, так как оснований для отказа не осталось. После подписания меморандума его текст будет опубликован для публичного ознакомления.

«Речь идет действительно о 1,9 млрд долларов транша. И эти средства, именно первый транш, пойдут на покрытие дефицита бюджета на 20-й год», - рассказал Мокан.

Он добавил, что вопрос предоставления двух других траншей продолжит обсуждаться.

Ранее стало известно, какие условия должна выполнить Украина, чтобы получить транш от МВФ.

Министр финансов Сергей Марченко, развенчал миф о повышении коммунальных тарифов. Он утверждает, что оплата в следующем отопительном сезоне будет снижена.

«Сейчас цена, которая была в предыдущем отопительном сезоне, которая сейчас во всех нормативных документах, более 4 тысяч гривен. На рынке фактическая цена – 2 275. Это цена мая. То есть цена будет снижена», - заявил Марченко.

Что касается медицинской и образовательной реформы то вопрос укладывается в этот формат.

Напомним, новые тарифы на коммуналку и правила выплаты пенсий: украинцам выдали целый ряд требований от МВФ.

Как сообщала Politeka, повышение пенсий отменяется, МВФ выдвинул Украине жесткое условие: что будет с выплатами.

Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку неожиданно снизят, в Минфине раскрыли суммы: на чем сэкономят украинцы.