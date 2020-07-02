Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политический аналитик Александр Кочетков на своей страничке в Facebook.
По его словам, вода через Северо-Крымский канал — чуть ли не единственный наш весомый аргумент в экономической и дипломатической войне с Россией.
По его словам, сценарий с таким обменов может осуществиться после "обнуления" Путина
Ранее мы сообщили, что замглавы МИД Украины Василий Боднар выразил мнение, что РФ может начать полномасштабное вторжение в Украину в связи с нехваткой воды в Крыму.
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Чиновник отметил, что возле границы с Украиной сейчас фиксируется рост военных мощностей, а в оккупированном Крыму россияне усиливают боевые группировки.
Отметим, что лето 2020 года уже стало самым засушливым для полуострова за последние 200 лет. Согласно прогнозам, летом ожидаются низкие уровни воды в водохранилищах и реках. Также этот прогноз касается не только Крыма, но и Севастополя. Кроме того, ученые говорят о малой увлажненности почвы. Летом это может привести к засухе.
Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".
Как сообщала Politeka, журналист Дроздов призвал к полной блокаде Крыма и Донбасса.
Также Politeka писала, что водохранилища в Крыму обмелели, река на грани исчезновения.