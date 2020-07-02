Президент Украины Владимир Зеленский мог бы предложить возобновление водоснабжения Крыма в обмен на возвращение Донбасса

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политический аналитик Александр Кочетков на своей страничке в Facebook.

По его словам, вода через Северо-Крымский канал — чуть ли не единственный наш весомый аргумент в экономической и дипломатической войне с Россией.

"В принципе, на нормандской встрече в Париже Владимир Зеленский мог бы предложить возобновление водоснабжения Крыма в обмен на возвращение Донбасса на УКРАИНСКИХ условиях — разоружение, контроль за границей, выборы по украинскому законодательству. При этом о каком-то признании Крыма российским не должно быть и речи", - отметил он.

нормандская встреча

Аналитик считает, что такое соглашение было бы успехом для Украины, но такой шанс уже упущен.
 
"Сейчас торговля за воду Крым идет, но ставки куда ниже — РФ в обмен на воду нынче готова позволить нам провести выборы на Донбассе, но на РОССИЙСКИХ условиях, без разоружения и возврата нам контроля над границей", - уверен эксперт.

По его словам, сценарий с таким обменов может осуществиться после "обнуления" Путина
 
"После завершения шоу с увековечиванием власти Владимира Путина Кремлю куда проще надавить на президента Зеленского, а его окружению подкинуть денег, и тогда схема «Выборы на Донбассе в обмен на воду в Крым» сработает", - считает Кочетков.

Ранее мы сообщили, что замглавы МИД Украины Василий Боднар выразил мнение, что РФ может начать полномасштабное вторжение в Украину в связи с нехваткой воды в Крыму.

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Чиновник отметил, что возле границы с Украиной сейчас фиксируется рост военных мощностей, а в оккупированном Крыму россияне усиливают боевые группировки.

Отметим, что лето 2020 года уже стало самым засушливым для полуострова за последние 200 лет. Согласно прогнозам, летом ожидаются низкие уровни воды в водохранилищах и реках. Также этот прогноз касается не только Крыма, но и Севастополя. Кроме того, ученые говорят о малой увлажненности почвы. Летом это может привести к засухе.

Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Как сообщала Politeka, журналист Дроздов призвал к полной блокаде Крыма и Донбасса.

Также Politeka писала, что водохранилища в Крыму обмелели, река на грани исчезновения.