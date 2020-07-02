Президент Украины Владимир Зеленский мог бы предложить возобновление водоснабжения Крыма в обмен на возвращение Донбасса



Как передает Как передает Politeka.net , такое мнение озвучил политический аналитик Александр Кочетков на своей страничке в Facebook.

По его словам, вода через Северо-Крымский канал — чуть ли не единственный наш весомый аргумент в экономической и дипломатической войне с Россией.

"В принципе, на нормандской встрече в Париже Владимир Зеленский мог бы предложить возобновление водоснабжения Крыма в обмен на возвращение Донбасса на УКРАИНСКИХ условиях — разоружение, контроль за границей, выборы по украинскому законодательству. При этом о каком-то признании Крыма российским не должно быть и речи", - отметил он.

Аналитик считает, что такое соглашение было бы успехом для Украины, но такой шанс уже упущен.

"Сейчас торговля за воду Крым идет, но ставки куда ниже — РФ в обмен на воду нынче готова позволить нам провести выборы на Донбассе, но на РОССИЙСКИХ условиях, без разоружения и возврата нам контроля над границей", - уверен эксперт.



По его словам, сценарий с таким обменов может осуществиться после "обнуления" Путина

"После завершения шоу с увековечиванием власти Владимира Путина Кремлю куда проще надавить на президента Зеленского, а его окружению подкинуть денег, и тогда схема «Выборы на Донбассе в обмен на воду в Крым» сработает", - считает Кочетков.