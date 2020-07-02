Свидетели рассказали о том, что произошло между Владимиром Зеленским и главой НБУ Яковом Смолием перед тем, как последний написал заявление об отставке

Отмечается, что у Смолия с Зеленским конфликт, а накануне у них состоялся напряженный разговор. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на трех очевидцев конфликта на заседании Нацсовета реформ.

Отмечается, что одной из причин стали разные взгляды президента и главы НБУ на развитие экономики.

Так, Зеленскому якобы не понравились слабые результаты госпрограммы дешевых кредитов "5-7-9" – он в резкой форме высказал претензии Смолию, что банки-участники выдают мало кредитов.

"5-7-9" – это старая претензия. Зеленский высказывал ее еще в январе: высокая ставка, по которой НБУ не дает ход кредитам. И вообще, президент находится в другой экономической парадигме: деньги – кровь экономики, их нужно больше; сушить экономику – нельзя, курс – немного опустить и тому подобное. А Смолий со своим таргетированием инфляции во время кризиса – это так себе история", – заявили в руководстве "Слуги народа".

В то же время источники "Экономической Правды" в Верховной Раде рассказали, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ:

Владимир Лавренчук. Бывший председатель правления "Райффайзен Банка Аваль", уже был кандидатом на пост главы НБУ после отставки Валерии Гонтаревой.

Кирилл Шевченко. Действующий руководитель государственного Укргазбанка.

Тимофей Милованов. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука и президент Киевской школы экономики.

Отметим, в четверг, 2 июля на сайте Верховной Рады появилась информация том, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на освобождение Якова Смолия от должности председателя Национального банка.

Отмечается, что проект документа № 3772 передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

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