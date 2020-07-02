Свидетели рассказали о том, что произошло между Владимиром Зеленским и главой НБУ Яковом Смолием перед тем, как последний написал заявление об отставке
Отмечается, что у Смолия с Зеленским конфликт, а накануне у них состоялся напряженный разговор. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на трех очевидцев конфликта на заседании Нацсовета реформ.
Отмечается, что одной из причин стали разные взгляды президента и главы НБУ на развитие экономики.
Так, Зеленскому якобы не понравились слабые результаты госпрограммы дешевых кредитов "5-7-9" – он в резкой форме высказал претензии Смолию, что банки-участники выдают мало кредитов.
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"5-7-9" – это старая претензия. Зеленский высказывал ее еще в январе: высокая ставка, по которой НБУ не дает ход кредитам. И вообще, президент находится в другой экономической парадигме: деньги – кровь экономики, их нужно больше; сушить экономику – нельзя, курс – немного опустить и тому подобное. А Смолий со своим таргетированием инфляции во время кризиса – это так себе история", – заявили в руководстве "Слуги народа".
В то же время источники "Экономической Правды" в Верховной Раде рассказали, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ:
- Владимир Лавренчук. Бывший председатель правления "Райффайзен Банка Аваль", уже был кандидатом на пост главы НБУ после отставки Валерии Гонтаревой.
- Кирилл Шевченко. Действующий руководитель государственного Укргазбанка.
- Тимофей Милованов. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука и президент Киевской школы экономики.
Отметим, в четверг, 2 июля на сайте Верховной Рады появилась информация том, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на освобождение Якова Смолия от должности председателя Национального банка.
Отмечается, что проект документа № 3772 передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.
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