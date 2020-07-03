Андрей Пальчевский раскритиковал "Слуг народа", которые остаются безнаказанными после резонансных скандалов

Как сообщает Politeka.net, он прокомментировал недавние скандалы парламентариев в программе "Пульс" на телеканале "112 Украина".

Андрей Пальчевский прокомментировал скандальное заявление депутата из "Слуги народа" Галини Третьяковой, которая грубо высказалась о малообеспеченных семьях. По ее словам, многие украинские семьи рожают потомков только ради материальной помощи от государства, а такие дети получаются "низкого качества". Как отметил ведущий, парламентария не только не наказали за такие слова, но даже не заставили извиниться перед гражданами.

"Третьяковская галерея зеленой власти выглядит так: все, что ни происходит, никогда не получает осуждения внутри партии. Мы никогда не слышим серьезного окрика от первого лица – президента, который должен поставить на место своих болтливых коллег", - отметил Андрей Пальчевский.

Общественный деятель также высказался по поводу заявления Александры Клитиной, которая назвала мужчин-политиков "политическими проститутами" и объявила о создании собственной партии.

"Она совсем не шутила по поводу проститутов, имея ввиду мужчин в штанах. Я абсолютно солидарен с ней... Она же права. Казалось бы, новые лица пришли, а вы посмотрите. Один залет – корабельная сосна, где обсуждали коллегу. И ее, замужнюю женщину, они обсуждают", - возмутился Андрей Пальчевский. - "Зеленую моногруппу не хочется даже полоскать, она тает медленно, как мороженое. Точно так же растает рейтинг, растает доверие и ничего не надо внешне делать, они сами себя убивают".

Напомним, что Андрей Пальчевский экстренно обратился к украинцам из-за нового закона: "Уроды решили запретить нам говорить!".

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