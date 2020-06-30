Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский предупредил о "сгущающихся тучах" над Киевом и, в частности, над Зе-командой

Речь об инициативе ограничить свободу слова, на что Пальчевский резко отреагировал в своем заявлении в соцсети Фейбук (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Общественник назвал ситуацию "иронией судьбы" - так как нынешний президент Владимир Зеленский еще недавно мог свободно критиковать кого угодно на телевидении.

"Зеленые, и ирония судьбы... Когда голосовали за Зеленского, люди голосовали за человека, который позволял себе, пусть, на олигархическом канале, пусть, с разрешения тех самых политических противников, которые мочили своих конкурентов, но все-таки он ассоциировался у нас с украинской свободой слова. Пришел к власти Владимир Александрович - рядом появились всякие клевретоподобные существа, и вот Ткаченко, нынешний министр культуры, а у Зеленского, вы ж знаете, кадровый голод, он может только с одного канала, у которого "едим курицу вместе" или с другого канала, где "насилуем курицу вместе" или "насилуем Украину вместе" пригласить директоров телеканалов, больше людей у нас нет... Так вот эти все уроды решили запретить нам говорить. Начинается с блогеров, заканчивается сайтами и так далее", - резко высказался Пальчевский.

Эксперт предупредил, что инициатива наказуема: "О чем это говорит? Не только о том, что собираются тучи над Киевом сегодня - тучи собрались над всем этим движением, и осенью им наступит... правильно, слово, запрещенное в употреблении, но это то, что вы подумали".

Отметим, речь о законопроекте "О медиа", инициированном бывшим гендиректором "1+1 Media" Александром Ткаченко, согласно которому, обязательной регистрации подлежат все субъекты, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации. Украинские медийщики раскритиковали законопроект.



Взбунтовавшиеся против установления цензуры журналисты направили открытое письмо президенту Украины, в котором указали, что даже после доработки законопроект содержит нормы, которые могут ограничивать свободу слова. В случае принятия законопроекта органы государственной власти получат очень широкие полномочия, что в итоге может привести к установлению цензуры в стране.

Напомним, Пальчевский ярко разнес Зеленского и его друзей в Раде: "Вы посмотрите на их рожи, у них...".

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