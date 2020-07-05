Президент України Володимир Зеленський, який минулого тижня вийшов до мітингуючих шахтарів під Офісом президента, не дотримав обіцянки щодо погашення боргів держкомпанії «Центренерго» перед державними вугледобувними підприємствами



Про це під час засідання Комітету палива та ЖКГ Верховної ради повідомив голова профспілкового комітету держшахти «Надія» Руслан Віхоть.



«Минулого тижня проходили протестні акції, ми добралися аж до президента. Було обіцянка за тиждень, пообіцяв президент, що вирішить це питання. На сьогоднішній день не вирішено», - сказав Віхоть.



За його словами, наразі Центренерго перерахувало 6,5 млн грн, але це мізерна частина від загальних боргів компанії.



«Зараз шахта зупинена знову, тому що ніяких дій конкретних немає. Зупинена зовсім. Люди, поки не буде виплачена зарплата за березень, квітень і травень, не підуть на роботу. Втратимо державне підприємство, яке 17 років працювало без дотацій», - зазначив голова профспілкового комітету.



Нагадаємо, 24 червня до гірників державних вугільних підприємств Львівщини, страйкарів під Офісом президента, вийшов Володимир Зеленський, у якого вони запитали про факти корупції в держкомпанії «Центренерго» і відмову купувати вугілля у державних шахт. Президент пообіцяв розібратися з проблемою протягом декількох днів. Після цього «Центренерго» перерахувало лише 0,5% від загальної суми боргу перед гірниками.



Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського. Після зміни менеджменту з серпня минулого року «Центренерго» переорієнтувалася з вугілля держшахт на вугілля з Росії, який закуповувався через посередників, близьких до Коломойського.



На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала «Центренерго» за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і закупівлі природного газу у компанії «Юнайтед Енерджі», яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії.