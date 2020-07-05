Украинцы должны решать на референдуме, что делать с украинской землей

Как пишет Politeka.net, такое мнение общественный деятель Андрей Пальчевский высказал в эфире «Украина 24». По его словам, в первую очередь, он вынес бы на референдум вопрос о земле. Кроме этого, нужно было бы решить вопрос о целостности Украины.

«Каким-то образом, власть хочет оставить за собой право решать этот вопрос. У людей тоже нужно спросить... Донбасс - оставляем, отдаем? С Крымом в сегодняшнем варианте - медленно, но верно танцуя вальс оставляем все как есть или требуем его возврата?», - отметил Пальчевский.

Он напомнил, как экс-президент Украины Петр Порошенко обещал украинцам громкую победу, но в итоге все осталось как прежде.

Продолжая разговор с ведущим на актуальные темы, Пальчевский затронул вопрос карантина и пандемии в Украине. По его словам, наша страна сегодня находится в плачевном состоянии. Общественный деятель уверен, что в Украине от вируса будут умирать тысячи людей. Пальчевский напомнил, что говорил об опасности еще в начале года. Вместо того, чтобы реально заниматься решением проблемы, главный санитарный врач Виктор Ляшко, по словам Пальчевского, «дурит голову президенту».

Ранее мы писали, что Андрей Пальчевский призывал украинцев не верить заявлениям о том, что вирус слабнет. Как показывает статистика, сегодня зараза в самом разгаре.

Напомним, что Андрей Пальчевский назвал единственный путь для мира на Донбассе: "Первое, чтобы я сделал...".

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский объяснил, что может спасти Зеленского и его команду.

Также Politeka писала, что Пальчевский разнес "слуг народа" после позорного заявления Третьяковой о детях.