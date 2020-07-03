Андрій Пальчевський розкритикував "Слуг народу", які залишаються безкарними після резонансних скандалів

Як повідомляє Politeka.net, він прокоментував нещодавні скандали парламентаріїв у програмі "Пульс" на телеканалі "112 Україна".

Андрій Пальчевський прокоментував скандальну заяву депутата з "Слуги народу" Галини Третьякової, яка грубо висловилася про малозабезпечених сім'ях. За її словами, багато українських сімей народжують нащадків тільки заради матеріальної допомоги від держави, а такі діти виходять "низької якості". Як зазначив ведучий, парламентарія не тільки не покарали за такі слова, але навіть не змусили вибачитися перед громадянами.

"Третьяковська галерея зеленої влади виглядає так: усе, що відбувається, ніколи не отримує засудження всередині партії. Ми ніколи не чуємо серйозного окрику від першої особи – президента, який повинен поставити на місце своїх балакучих колег", - зазначив Андрій Пальчевський.

Громадський діяч також висловився з приводу заяви Олександри Клитиной, яка назвала чоловіків-політиків "політичними проститутами" і оголосила про створення власної партії.

"Вона зовсім не жартувала з приводу проститутів, маючи на увазі чоловіків в штанях. Я абсолютно солідарний з нею... Вона ж права. Здавалося б, нові обличчя прийшли, а ви подивіться. Один заліт – корабельна сосна, де обговорювали колегу. І її, заміжню жінку, вони обговорюють", - обурився Андрій Пальчевський. - "Зелену моногруппу не хочеться навіть полоскати, вона тане повільно, як морозиво. Точно так само розтане рейтинг, розтане довіра і нічого не треба робити зовні, вони самі себе вбивають".

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський негайно звернувся до українців з-за нового закону: "Виродки вирішили заборонити нам говорити!".

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